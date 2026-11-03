يا جماعة.. فيديو ماجد المهندس اللي دائر مو جديد!

ترفيه

شفنا هواي صفحات على السوشيال ميديا تنشر فيديو وتكول "لحظة وصول الفنان العراقي ماجد المهندس لبغداد"، وكل هذا بالتزامن ويّه إعلانه عن حفلة بالعراق هل شهر تشرين الثاني. بالفيديو اللي دائر مدتّه ثلاثين ثانية، يظهر بيها ماجد المهندس وهوّ ينزل من طائرة خاصة، وتبين عليه علامات التأثر لدرجة سجد وباس القاع من وصل للمطار. ويا المهندس، چانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي همّ نزلت من نفس الطيارة. وبالتعليق المرفق مع الفيديو ادّعوا إنّه المهندس يرجع بعد غياب 30 عاماً عن الحفلات ببغداد، وحتّى ذكروا سعر التذكرة 450 ألف دينار!

بس شكو بهالسالفة؟ هو صح ماجد المهندس راح يسوي حفلة قريبة ببغداد، بس هو بعده ما واصل للعراق لحد الآن. لمن دورنا على الفيديو، طلع أصلاً يرجع ليوم 19 كانون الثاني سنة 2023! يعني مو مال هل أيام أبد. هذا الفيديو چان يوثّق لحظة وصول المهندس والفنانة أحلام لمطار البصرة الدولي، وهناك چانوا رايحين حتى يحيون الحفل الختامي لبطولة كأس الخليج 25.

البرنس چان محيي حفلة بالبصرة سنة 2023 بختام خليجي 25 بملعب "جذع النخلة"، يعني السالفة مو 30 سنة غياب مثل ما ديتداوله البعض! بالعكس، آخر حفلة إله بالعراق جانت قبل ثلاث سنين بس. لحظة وصوله للعراق ذاك الوكت وتقبيله للأرض كلش أثرت بالناس وصارت حديث كل المنصات.

هسه نجي للحقيقة، ليش هذا الفيديو طلع هل أيام؟ لأنه ماجد المهندس أعلن عن حفل غنائي بمسرح "نخيل بغداد" يوم 20 تشرين الثاني هل شهر. والحفلة من تنظيم شركة "Be Event" اللي حذّرت من حسابات وهمية تبيع تذاكر مو أصلية. يعني اللي يريد يحجز لازم يروح بس على صفحتهم الرسمية ومنصة Ticket Zone.

المهندس راح يقدم بالحفلة باقة من أحلى أعماله الخليجية والعراقية، وراح يركز على أغاني ألبومه العراقي الأخير مفرفح اللي نزل بآب اللي فات، وبي خمس أعمال. يعني باختصار، ماجد المهندس جاي جاي، بس لا تصدكون كلشي تشوفوه على النت!