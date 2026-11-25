ترفيه

يا ستار! ما بقى بس نكول "كنا نكعد الصبح على صوت فيروز"، الفنانة السورية يارا صبري شطحت بالوصف بعيد ميلادها، وكالت إنو صوتها مو بس جزء من صباحات السوريين وذكرياتهم من الطفولة، لا عيني! كالت إنو ارتباطهم بفيروز يبدي حتى قبل ما ينولدون أصلاً، لما الأمات يسمعون لأغانيها وهالجهال بعدهم ببطن أمهم!

يارا صبري وضحت الفكرة بعد أكثر، وكالت بالحرف الواحد: "نحس نفسنا كأنما انولدنا على صوتها، ويمكن حتى قبل ما ننولد هم، لما أماتنا جانوا يسمعون لفيروز بالصبح وإحنا بعدنا ببطونهن. لهذا السبب، صوتها صار جزء من لا وعينا، بالضبط مثل الهوى اللي نتنفسه".

والممثلة السورية أكدت إنو فيروز جانت حاضرة بكل مراحل حياتها، ومتذكرت ولا فترة بحياتها ما جانت بيها أغانيها موجودة. واسترجعت ذكريات أيام المدرسة، لمن جان صوت فيروز يرافقهم من يطلعون من البيت، وبالباص، وحتى بساحة المدرسة. يارا شافت إنو أهل دمشق والسوريين عموماً من أكثر الشعوب العربية اللي متعلقة بفيروز، وشبهت حضورها بحياتهم بالهوى والمي.

وبنهاية كلامها، وجهت يارا صبري رسالة مؤثرة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، ودعتلها بطول العمر والحفظ، وتمنت إنو صوتها يبقى رفيقاً لهم ولأولادهم وأحفادهم.

بصراحة كلام يارا صبري كسر كل المقاييس! يعني اكو غير فيروز ممكن يصير صوتها جزء من حمضنا النووي لهالدرجة؟ أنت هم تحس صوتها يرافقك من الصغر لو قصتك وياها بدت بعدين؟