ترفيه

الجو جان فول حماس ومو طبيعي! "القيصر" كاظم الساهر گال باي باي لسيدني بعد ما خلص سلسلة حفلاته هناك. آلاف المعجبين، مو بس اللي ساكنين بسيدني، لا والله، العالم اجته من كل المدن الأسترالية،

تفاعل الجمهور چان شي يرفع الراس، الجمهور تفاعل مع أشهر أغاني "القيصر". الأجواء الحماسية خلت الحفلة مو بس مجرد غناء، صارت احتفالية كبيرة.

أهمية هاي الحفلات وصلت لدرجة إنو بترا طوق الهندي وفارس حسن حچوا عنها بفقرة المنوعات ببرنامج "صباح الخير أستراليا".

يا ترى منو منكم چان حاضر بهالأمسيات الحلوة بسيدني؟ لو بس شفتوا الفيديوهات؟