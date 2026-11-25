ترفيه

الفنان العراقي الأصيل كاظم القريشي، دينتحضر للموسم الرمضاني الجاي بعمل درامي كلش جديد ومختلف! الخبر الحلو إن هالعمل من تأليف السيناريست المبدع حامد المالكي، والإخراج بيد المبدع ميروان الجاف.

المسلسل مو بس كاظم القريشي بيه، لا والله! وياه نخبة من نجوم الدراما العراقية اللي كل واحد أحسن من الثاني. من ضمنهم الفنان حيدر منعثر، والنجمة جمانة كريم، وروكيان الوادي، وغيرهم هواي أسماء قوية. يعني صراحة، من هسة كلنا متحمّسين نشوف هاي اللمة كلها بشغل واحد، أكيد حتكون تحفة فنية تستاهل الانتظار.

كاظم القريشي نفسه حجه عن الموضوع، وكال إنه ديتحضر للمشاركة بهذا العمل. بس شنو تفاصيل الدور اللي حيلعبه؟ هنا المصيبة! القريشي قرر ما يكشف أي تفاصيل عن شخصيته، كاللهم هذا اتفاق ويه الشركة المنتجة، وإبقاءً لتفاصيل المشروع بعيداً عن التداول في الوقت الحالي. يا عيني على الأسرار! القريشي صاير أبو الأسرار هالمرة، والله يلوگله هالغموض، شوية تشويق ما يضر، صح لو مو صح؟

وبعد مو بس هذا المسلسل اللي ننتظره منه، القريشي أيضاً متواصل بحضوره القوي، والجمهور ديترقب عرض مسلسله "برهان" اللي حيتعرض على شاشة قناة العراقية. يعني الفنان القدير دينطينا جرعة دراما ورا دراما.

يا ترى شنو الدور اللي مخبيه إلنا القريشي بمسلسله الرمضاني الجديد؟ خلينا نشوف رمضان الجاي شيجيب!