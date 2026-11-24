ترفيه

الفنانة بسمة داود دخلت أجواء التصوير وبدأت بأول مشاهدها بمسلسل «حرب باردة»، اللي الكل راح يشوفه بموسم مسلسلات رمضان 2027. مو بس هي، فريق العمل كله بلّش تصوير من الجمعة اللي راحت، ومبين الشغل عدل من هسه.

المسلسل جان اسمه بالبداية «بعد نص الليل»، بس غيروه وصار «حرب باردة»، وواضح إنه هذا الاسم أحلى وأقوى. الكاست مالته ما يتفوت صراحة! بيه النجمين طارق لطفي وغادة عادل اللي هم الأبطال الرئيسيين، وياهم أحمد رزق، فيفي عبده، خالد كمال، جوري بكر، بسمة داود نفسها، إنجي كيوان، وأحمد فؤاد سليم. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد جبة.

«حرب باردة» من المسلسلات القصيرة، يعني 15 حلقة بس، وهالشي زين حتى ما نمل! الأحداث تدور بإطار اجتماعي وتشويقي مليان غموض. تخيلوا قاضي معروف بنزاهته، فجأة يلاگي نفسه باختبار مصيري لأن حفيدته انخطفت! يا ستار، من هسه أحس بالتشويق.

المفاجأة القوية بالموضوع هي اجتماع طارق لطفي وغادة عادل سوا مرة ثانية، بعد ما يقرب من 28 سنة على تعاونهم الأول، اللي جان بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» سنة 1998، اللي انعرض لأول مرة سنة 1998 بطولة محمد هنيدي وحقق نجاح كبير. يعني صدك، لمة حلوة ورجعة لأيام زمان!

أما بسمة داود، فآخر عمل شفناها بيه جان مسلسل «أب ولكن» برمضان 2026 ويّا محمد فراج، اللي جان ناجح كلش. ذاك المسلسل جان دراما اجتماعية تحچي عن صراعات عائلية عميقة وقرارات مصيرية تأثر على حياة الناس. بس هسة، «حرب باردة» شكلها مختلف تمامًا.

بعد هالكاست والقصة المشوقة، تتوقعون «حرب باردة» راح يصير المسلسل الأقوى برمضان 2027 لو شنو؟