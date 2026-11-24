ترفيه

بعدنا بنهاية 2026، بس حماس مسلسلات رمضان 2027 بلّش يضرب! هالأيام، الفنان عابد عناني هو أول واحد يطينا لمحة عن اللي راح نشوفه. عناني أكد مشاركته بمسلسل "في حتة تانية"، اللي راح يلم نجوم ويا النجم محمد فراج. المسلسل مبين عليه حكاية درامية اجتماعية قوية، لأنه راح يركز على العلاقات الأسرية المعقدة، والخلافات والصراعات اللي تصير بين الإخوة، وهاي كلها بأحداث إنسانية متشابكة. يا ستار، من هسه أحس قلبي كام يوجعني من المشاكل!

عابد عناني كشف تفاصيل شخصيته، وقال إنه راح يلعب دور "الدكتور كريم"، وهو الأخ الأصغر لمحمد فراج بالمسلسل. وضح إنه قصة المسلسل تدور حول عائلة بيها مجموعة من الإخوة، والعلاقات بينهم مو كلها وردية، لا... مليانة خلافات وصراعات متواصلة. يعني العيلة مو بس بيها دكتور، لا... بيها دراما كلش جبيرة! وبحسب كلامه، تبدو شخصية دكتور كريم سبباً في بعض التوترات داخل العائلة.

والسؤال هنا، شلون عابد عناني وصل لهالدور؟ كشف عناني إن المنتج ماندو العدل هو اللي رشحه للمسلسل. وعناني كلش فرحان بهالفرصة ومتحمس للتعاون ويا فريق العمل كله. وما اكتفى بهالشي، لا... مدح السيناريو بقوة، وقال إنه مكتوب بشكل جيد، وإن الإنتاج والإخراج متميزان. هذا الكلام يخلينا نتفائل إن المسلسل راح يكون قطعة فنية محترمة وتستاهل المتابعة. وتمنى أن يعجب العمل الجمهور.

مو بس عابد عناني اللي حمسنا، لا! شركة العدل جروب همينه أعلنت رسميًا عن بداية تصوير أول مشاهد مسلسل "في حتة تانية". هذا الخبر خلانا نحس إن رمضان 2027 صار أقرب بخطوة. الشركة ما قصرت، نزلت صورة لكلاكيت العمل على صفحتها الرسمية بالإنستغرام، وكشفت عن فريق العمل الرئيسي. صح إنه المسلسل اسمه مؤقت لحد الآن، بس اللي نعرفه إنه القصة من تأليف الكاتب المبدع محمد رجاء، والإخراج راح يكون لمحمد العدل، والإنتاج لجمال العدل. يعني مجموعة أسماء جبيرة ورا هذا العمل، وهذا يضمن لنا مستوى عالي من الدراما!

المسلسل بأحداثه كلها يدور بإطار اجتماعي كلش واقعي، تحديدًا داخل وحدة من المناطق الشعبية. محمد فراج راح يجسد شخصية صاحب مطعم قديم هناك، وتفاصيل حياته اليومية راح تتشابك ويا مجموعة من العلاقات الأسرية المعقدة. هاي العلاقات راح تدفعه لمواجهة خلافات وصراعات كلش هواي، مو سهلة أبد. يعني المطعم مو بس للأكل، لا... راح يكون مركز للمشاكل العائلية!

المحور الأساسي للأحداث هو العلاقات بين الإخوة، وشلون رؤيتهم للحياة، ورغباتهم، ومصالحهم تتضارب وتختلف. هاي الاختلافات راح تولد مواقف إنسانية واجتماعية كلش عميقة، تكشف طبيعة العلاقة الحقيقية بين أفراد العائلة، وتحطهم باختبارات صعبة كلش. يعني يا حسرة، العائلة هي السند، بس مرات تصير هي أساس المشاكل.

ولأجل يزيدون الحماس، عرفنا إنه أحمد مجدي ومحمد علي رزق وعابد عناني كلهم راح يلعبون دور إخوة محمد فراج. يا ترى، منو راح يكون الأخ الطيب ومنو راح يكون سبب الصداع؟ وهذا مو كلشي، المسلسل يضم كوكبة من نجوم الفن، في مقدمتهم محمد فراج، ويشارك بالبطولة همينا صابرين، وسماح أنور، ومي الغيطي. كاست جبير يعني متعة للمشاهدة!

من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، وموعدنا برمضان 2027 ويا "في حتة تانية". كل هاي التفاصيل تخلينا ننتظر المسلسل بفارغ الصبر. برايكم، يا هو من الإخوة راح يكون سبب المشاكل الأكبر؟