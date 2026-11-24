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مسلسل "عنبر الموت": قصة حقيقية هزت مصر!

منة شلبي كل مرة تفاجئنا بدور جديد، بس هالمرة الدور كلش غير! قبل كم يوم، احتفلت بانطلاق مسلسلها الجديد "عنبر الموت" بحفل خاص بالقاهرة، وهذا قبل ثلاثة أيام بس من عرضه الرسمي على منصة "شاهد". يعني الشغلة بيها حماس مو طبيعي والمسلسل الكل ينتظره.

بالحفل اللي صار، منة شلبي تألقت طبعاً، بس الأهم هو ظهورها وي زوجها المنتج أحمد الجنايني، هذا أول ظهور إلهم سوة من وكت طويل. وياها بالحفل كانوا أبطال المسلسل علي قاسم ورشدي الشامي والمخرج كريم الشناوي، وياهم هواية نجوم ثانين مثل حسن أبو الروس وهنادي مهنا، والمطربة نغم صالح اللي غنت تتر المسلسل. وقالت منة إنها تقدم شخصية صعبة ودوراً مركباً، وعبرت عن سعادتها بالعمل مجدداً مع "شاهد" بعد مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

القصة الحقيقية وراء المسلسل

مسلسل "عنبر الموت" مو قصة عادية، لا عيني، هذا مبني على أحداث حقيقية صارت بنهاية التسعينات. القصة تحجي عن "عايدة"، ممرضة كانت تشتغل سبع سنوات بمستشفى بالإسكندرية. فجأة، تتهم بقتل ثلاثين مريض بالمستشفى بظروف غامضة! الأطباء لاحظوا إنه المرضى ديموتون بشكل عجيب رغم إن حالتهم تتحسن، وبعد التحقيق اكتشفوا حقنهم بمادة مخدرة.

"عايدة" واجهت تهم بالقتل العمد وسرقة مواد طبية ممنوعة. وواجهت حكم الإعدام، قبل أن تتحول القضية بعد أن الشهادات والوقائع بدت تتضارب، وصار شك بسلامتها العقلية. محاميها، اللي راح يمثله علي قاسم بالمسلسل، كدر يسقط تهمة القتل العمد عنها، وبالنهاية حكموا عليها بالسجن عشر سنوات، قضت منها سبع سنين وطلعت. وظهرت لاحقاً في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ودافعت عن نفسها وقالت إنها وقعت ضحية أخطاء إدارية في المستشفى.

منة شلبي بدور "عايدة": صدمة بالإطلالة

منصة "شاهد" نشرت صور أولية من المسلسل، وكالت إنه التصوير خلص والمسلسل بيه اثنعش حلقة. الصور هاي خلت الكل يتذكر القصة الحقيقية والغامضة. والأكثر صدمة، هو إطلالة منة شلبي بالمسلسل. طلعت بملابس السجن البيضة، ومرات بملابس الإعدام الحمرا! يعني الدور كلش بيه مفاجآت.