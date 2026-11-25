ترفيه

مي ريهام عبد الغفور مو مثل الفنانات اللي طلعن فجأة بضجة كبيرة، ولا چانت تحتاج صورة وحدة تنحبس بيها طول مسيرتها الفنية. هي اختارت طريق أصعب وأغنى هوايه: إنها تتغير، تتحدى توقعات الجمهور، وكل مرة تدخل بشخصية جديدة چنها أول مرة تمثل.

على مدار أكثر من ربع قرن، تنقلت ريهام بين أدوار البنية الرقيقة، والمرة المقهورة، والشخصية الغامضة، والإنسانة الهادية اللي تخفي بداخلها عواصف ما تخلص. بكل مرحلة، چانت تطلع جانب جديد من موهبتها، لحد ما صارت وحدة من أگوى الممثلات اللي يگدرن ينطن للشخصيات المعقدة حياة وملامح ما تتنسي أبد. وآخر شي، شخصية "نرجس" اللي وصفتها هي بـ"دور العمر".

ريهام، اللي انولدت بـ 6 سبتمبر 1978، تربت ببيت يعرف شنو يعني يوقف گدام الكاميرا، لأنها بنت الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور. بس كونها بنت فنان مو يعني طريقها چان مفروش بالورد، بالعكس، خلاها تتحمل مسؤولية مضاعفة حتى تثبت إنو وجودها مو بس لاسم أبوها. درست كلية التجارة قسم إنجليزي، وبعدين توجهت للتمثيل بنهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة. ظهرت بأعمال مثل "العائلة والناس" و"زيزينيا" و"حديث الصباح والمساء"، وهاي البدايات چانت فرصة إلها تحتك بكبار الممثلين، بس بعد ما چانت كافية حتى تطلع كل قدراتها.

بحوار الها بـ 2026، حچت ريهام عن خجلها الشديد ببداياتها، وعن شعورها إنو ما عدها موهبة واضحة تميزها عن غيرها. وكانت أحياناً تخفي وجهها من يطلب واحد ياخذ صورة وياها، بس لقت بالتمثيل مساحة مختلفة تعبر بيها عن نفسها. هي وصفت علاقتها بالمهنة بإنها تختبي بالشخصيات، والكاميرا اللي چانت مصدر إرباك الها تحولت لمكان ينطيها حرية تصير أشخاص مختلفين.

ريهام عبد الغفور ما وصلت للمكانة اللي بيها اليوم بسهولة أبد. هي بنفسها اعترفت إنها گضت حوالي عشر سنين تشتغل وتحاول بدون ما تحس إنها حققت التميز اللي تدور عليه. وگالت إنها ما تحب تستسلم. هاي السنين الطويلة مو چانت مجرد فراغ بمسيرتها، بالعكس، چانت مرحلة تعلم وتراكم خبرة، ساعدتها تفهم أدواتها وتكتشف نوع الشخصيات اللي تگدر تقدمها بصدق وإحساس.

والمسرح لعب دور مهم بتكوينها، خصوصاً تجربتها بمسرحية "الملك لير" ويا الفنان يحيى الفخراني. هي وصفت المسرح بإنو المدرسة اللي تعلمت بيها، وگالت إنو مشاهدته وهو يقدم نفس الإحساس ليلة ورى ليلة، بدون ما الأداء يصير مجرد تكرار آلي، چان درس عملي بالتمثيل علّمها هوايه. لذلك، نجوميتها ما چانت لحظة اكتشاف مفاجئ، وإنما نتيجة سنين طويلة من التعلم المتواصل، لحد ما صارت واثقة كلش باختياراتها وبقدرتها على خوض أدوار ما چانت تتخيلها ببداياتها.

السنوات الأخيرة شهدت تحول واضح باختيارات ريهام عبد الغفور، فبدت تبتعد تدريجياً عن أدوار البنية الهادية أو الرقيقة، وتتوجه لشخصيات بيها تعقيدات نفسية واجتماعية أكثر. بمسلسل "لا تطفئ الشمس" بـ 2017، قدمت شخصية "في في"، اللي چانت تخفي ورا حدتها ومرارتها شعور عميق بالنقص والغيرة، وريهام ما اعتمدت على المبالغة بالتعبير عن المشاعر، وإنما طلعت انفعالاتها بنظراتها وطريقة حچيها وتفاصيل صغيرة خلت الجمهور يشوف شنو ورا قسوتها.

بعدها اجت شخصية "فريدة" بمسلسل "زي الشمس" بـ 2019، واللي چانت من أكثر تجاربها اختلافاً. هاي الشخصية اللي غابت عن الأحداث من البداية ظلت حاضرة بقوة بذاكرة المشاهدين، وصارت محور حتى نفهم الحكاية من خلال كلام الناس عنها. الدور چان اختبار تمثيلي كلش خاص، لأن ريهام مو بس چانت مطالبة بتقديم شخصية تطلع بمشاهد قليلة، وإنما تصنع حضور يبقى مؤثر حتى بغيابها. ونجحت تخلي "فريدة" شخصية ما ينحصر معناها بسهولة بوصف واحد، وهذا الشي انطى للعمل غموض وتشويق إضافي. بـ 2018 بمسلسل "الرحلة"، قدمت ريهام شخصية "رانيا"، واستمرت تنوع باختياراتها بأعمال مثل "قصر النيل" و"منعطف خطر" و"أزمة منتصف العمر".

مسلسل "وش وضهر" بـ 2022 چان من المحطات المهمة بمسيرتها، حيث جسدت شخصية "ضحى"، اللي بيها مزيج من الضعف والقوة والاحتياج الإنساني. قدمت الشخصية بعيداً عن الأحكام الجاهزة، واعتمدت على تفاصيل الأداء والتفاعل ويا الشخصيات اللي حواليها. بنفس السنة، شاركت بمسلسل "الغرفة 207"، وبعدها طلعت بأعمال ثانية مثل "الأصلي" و"رشيد" و"الصندوق"، حتى تأكد إنها ما تفضل تبقى بمنطقة فنية وحدة، ولا تتعامل ويا نجاح شخصية چنه قالب لازم يتكرر. ومن خلال هاي الاختيارات، صار التنوع واحد من أبرز ملامح تجربتها؛ هي مو بس تدور على اختلاف بأسماء الشخصيات، وإنما على اختلاف بعوالمها النفسية، وكل وحدة تفرض عليها أدوات تمثيلية جديدة.

بمسلسل "ظلم المصطبة" بـ 2025، قدمت ريهام عبد الغفور شخصية "هند"، المرة اللي تواجه ضغوط اجتماعية وإنسانية معقدة، وتلگه روحها بين الانكسار ومحاولات المقاومة. هذا الدور اجا بمرحلة كلش صعبة بحياتها، بعد ما راح والدها الفنان أشرف عبد الغفور بـ ديسمبر 2023. هذا الفقد حچت عنه بصراحة بحواراتها، ووضحت إنو ترك أثر كلش عميق عليها، لدرجة إنها حست بفترة من الفترات إنها فقدت جزء من ثباتها المهني. و"ظلم المصطبة" چان أول عمل ينعرض الها بعد وفاة والدها، والمشاركة بيه چانت محطة مهمة حتى تستعيد ثقتها بنفسها گدام الكاميرا. عن هذا الدور، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بـ 2026. والشي الحلو بأداء ريهام بهاي المرحلة، هو قدرتها على نقل الألم بدون ما تستعرضه، وتقديم الشخصيات اللي تمر بتجارب قاسية بدون ما تحولها لنماذج مثالية أو ضحايا بلا أخطاء.

ومع مسلسل "حكاية نرجس" بـ 2026، وصلت ريهام عبد الغفور لوحدة من أهم محطات مسيرتها. جسدت شخصية مرة تعاني من ضغوط اجتماعية قاسية بسبب عدم الإنجاب، قبل لا تتخذ قرارات صادمة تدفع الأحداث لمسارات كلش معقدة. "نرجس" مو شخصية بسهولة تگدر تدافع عنها أو تتعاطف وياها بشكل مطلق، هي ترتكب أفعال مدانة، بس قوة الدور تكمن بمحاولة فهم الطريق اللي قادها لهالقرارات، بدون ما تبرر اللي سوته.