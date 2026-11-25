ترفيه

شنو القصة عيني؟ لقاء سويدان، الفنانة والإعلامية، رجعت فتحت موضوع المنع من الظهور الإعلامي، بس هالمرة بفيديو نار على حسابها الرسمي بالفيسبوك. الرسالة كانت موجهة لنقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، وواضح كلش بيها إنها تعبانة من الوضع.

هي تقول إنها لسة ممنوعة من الظهور، وهذا الشي رغم إنها جددت تصريح مزاولة المهنة. يعني سوت اللي عليها، بس المشكلة باقية نفسها. لقاء كالت إنها بعدها تنتظر التحقيق وياها حتى تسمع أقوالها بخصوص الشكاوى اللي مقدمة ضدها.

المفروض إنها كملت كل الإجراءات المطلوبة منها، وسددت كل المستحقات اللي عليها. تتوقعون إن هذا كافي حتى ترجعلها حريتها الإعلامية؟ الظاهر لأ، لأن لقاء تقول إن النقابة بعدها متمسكة بقرار المنع، وهذا الشي خلاها بعيدة عن شغلها وهي جانت متأكدة إن التسوية هاي المفروض ترجعها.

لقاء أكدت بالفيديو إنها ما تعرضت لأي شخص ببرنامجها، وما سوت أي مخالفة للأكواد الإعلامية، حسب كلامها. يعني ما مسوية شي غلط يخليها تستاهل هالمنع. وفوكاها، هي ما جانت ترفض التحقيق أبد، بالعكس، جانت تتمنى النقابة تستدعيها من أول ما وصلتهم الشكوى حتى توضح موقفها وتجاوب على كل اللي اتقال.

وتعرفون شنو القهر؟ لقاء كشفت إنها راحت لمقر النقابة بنفسها وأعلنت استعدادها للمثول أمام التحقيق بأي وقت، بس لحد هسة ما لكت فرصة حتى تحجي اللي عدها. يعني المنع اجا قبل ما يسمعون منها أي كلمة! زين هو القانون شيفيد لعد؟

هي هم ذكرت إن قانون النقابة يضمن التحقيق بالمخالفات اللي تصير من الأعضاء وينطي العضو حق الدفاع عن نفسه قبل لا يوقعون أي عقوبة عليه. بس اللي صار وياها، على كلامها، كان عكس هذا الترتيب تماماً. وين المنطق بالموضوع؟

زين، سابقا نقيب الإعلاميين جان يكول إن سبب المنع هو عدم تقنين أوضاعها وتجديد تصريح مزاولة المهنة. بس هسة لقاء تقول إنها كملت كل هالخطوات، فالمفروض ترجع لشغلها. استمرار القرار هذا خلاها تسأل، هل هذا القرار مربوط بالشكاوى المقدمة ضدها؟ لو شنو الموضوع بالضبط؟

بالنهاية، لقاء شدت على نقطة كلش مهمة: مو كل شكوى معناها التهمة صحيحة. من حق أي واحد تنسبله مخالفة إن المسؤولين يسمعوله وينطوه فرصة يدافع عن نفسه قبل لا يتخذون أي إجراء ضده. والله كلام ذهب!

هسة إحنا ننتظر نشوف نقابة الإعلاميين شنو راح ترد رسمياً على هذا الفيديو. هل راح يفتحون باب التحقيق ويسمعون كلامها، لو راح يوضحون موقفهم القانوني من تصريح مزاولة المهنة اللي هي أكدت تجديده؟ المنع مستمر، والكرة بملعب النقابة!