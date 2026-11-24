ترفيه

الفنانة جوري بكر تشارك بمسلسل "حرب باردة" اللي راح ينعرض برمضان 2027. مو بس مشاركة عادية، لا، جوري كشفت تفاصيل شخصيتها اللي راح تصدمنه كلنا!

بتصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، قالت جوري إنها تلعب دور وحدة سايكو ومجنونة بحب أحمد رزق، وإن الشخصية رحلة بين الحب والانتقام. وأضافت إن الشخصية جديدة عليها وتتمنى تعجب الجمهور.

وبحسب تصريحها، تبدأ تصوير مشاهدها بالمسلسل يوم الأربعاء القادم، أي في 25 نوفمبر 2026.

المسلسل مو بس جوري وأحمد رزق، لا يا عمي! بيه كوكبة من النجوم. بطولة طارق لطفي وغادة عادل، وياهم فيفي عبده، بسمة داود، إنجي كيوان، خالد كمال، وأحمد فؤاد سليم. يعني الكاست وحدو كافي حتى ننتظره بفارغ الصبر. المسلسل من النوع اللي يجي بـ15 حلقة، وراح يكون بإنتاج أحمد الجنايني وإخراج أحمد جبه، تأليف محمد سيد بشير.

نوع المسلسل "سايكو دراما" و"تشويق اجتماعي"، يعني أحداثه كلها صراعات ومشاكل متتالية بين الشخصيات الرئيسية. يعني راح نشوف خبصة مو طبيعية وتشابك علاقات ومواقف تحط الأبطال بتحديات ما توقعناها. قبل كم يوم، بدأوا يصورون أول مشاهد العمل، والمؤلف محمد سيد بشير هو اللي بشرنا بالخبر الحلو ونشر صور من كواليس أول يوم تصوير بحسابه على إنستغرام. متحمسين نشوف جوري بهالدور الصعب، يا ترى راح تنجح تخوفنا وتونسنا بنفس الوقت؟