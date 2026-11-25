ترفيه

الوسط الفني، تحديداً قسم الدراما، رجع بي الروح من سمعنا الخبر اللي يطير العقل! ممثلتنا العراقية اللي نحبها ونعشق تمثيلها، هدى حسين، قررت ترجع وتتعاون وي المنتج اللي يعرف شلون يصنع عمل ناجح، جمال سنان، وشركته العملاقة Eagle Films. هاي مو مجرد شراكة عادية، لا، هاي عودة ثنائي صنع التاريخ الفني لأكثر من سبع سنين. تتذكرون الأعمال اللي خلتنا نلصق بالشاشة؟ هو هذا شغلهم! أعمالهم حققت حضوراً واسعاً عند الجمهور الخليجي والعربي.

واللي أحلى من الخبر نفسه، إنه مو عمل واحد راح نشوفه، لا، ديشتغلون على أكثر من مشروع درامي جديد! يعني الصدمة قوية ومو على كد البلوة، على كد ما الفرحة عظيمة. العمل الأول من هالخط الجديد، اللي كلنا ننتظره على أحر من الجمر، بلشت تحضيراته بصورة مكثفة. يعني الجماعة ما عندهم وقت للراحة، وواضح إنهم ناويين ينزلون بقوة خلال الفترة الجاية. أكيد هالخطوة راح تفتح صفحة جديدة بتاريخ تعاونهم اللي كل مرة يكسر الدنيا.

حتى ما أحد يكول "منين جبتوا هالحچي؟"، المنتج جمال سنان بنفسه نزّل صورة وياه هدى حسين على حسابه بانستغرام. الصورة كانت من لقاء ودي جمعهم بالكويت. جمال سنان حالياً هناك، ديلف ويتابع التحضيرات ويطلق مشاريع فنية جديدة. والصورة اللي نشرها تشير لعودة التعاون بينهم. لما نشوفهم سوية، نتذكر مباشرة ليش الدراما الخليجية الها طعم خاص، صح لو غلط؟

بصراحة، كنا مشتاقين لهالنوع من التعاون اللي يخلينا نكول "أخيراً رجع الفن اللي يضرب بالصميم". ننتظر بفارغ الصبر نشوف شنو هالتحف الفنية اللي راح يقدمولنا إياها هالمرة. بس الأكيد، إنه هدى حسين ويّا جمال سنان يعني متعة وإبداع لا يُعلى عليه. تتوقعون هالرجعة القوية راح تكون أقوى من كل اللي فات لو بعدهم مجهزين مفاجآت أكبر؟