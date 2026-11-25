ترفيه

المنتجة الخطيرة آلاء لاشين، صاحبة شركة "AH Media Production"، عبرت عن فرحتها كلش جبيرة بالنجاح القوي اللي حققه الحفل اللي سوته شركتها حتى يختتمون فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الحفل جان فد شي خرافي، ومو أي ناس حضروه، لا! كوكبة من ألمع النجمات والنجوم، منهم الأسطورة يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وطبعاً وياهم هواية من صناع السينما. الحاضرين كلهم أجمعوا إن هذا الحفل واحد من أحسن وأقوى الحفلات بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، يعني شي يرفع الراس بصراحة!

آلاء لاشين أكدت إن دعم شركتها للمهرجان مو بس يوكف يم الحفل الحلو هذا. لا، دتفوت ويانا كراع أساسي بأيام الصناعة بالمهرجان، ودا تقدم دعم مادي للمشاريع اللي يختاروها حتى تساعد صناعها يكملون شغلهم. وهالسنة الجائزة راحت لفيلم مصري اسمه "باتر فلاي هاج" (Butterfly Hug)، اللي يناقش موضوع كلش مهم وحساس: معاناة مرضى البهاق وشلون يتعاملون ويا الناس ونظرة المجتمع الهم، وشلون يعيشون حياتهم يومية. عاشت ايدها على هذا الدعم للمواضيع الهادفة!

وبعيداً عن المهرجانات والتفاصيل الحلوة، المنتجة آلاء لاشين دتجهز حتى تطرح فيلمها الجديد "الساعة 12". الفيلم راح يكون ببطولة طارق لطفي، ورنا رئيس، وهيثم زيدان، وإسلام خالد، وياهم كومة فنانين بعد. القصة من تأليف هيثم زيدان وإخراج محمد بكير، و"AH Media Production" هي اللي دتنتجه. يعني نتوقع إثارة وتشويق من هالعمل، وخاصة ويا هالنجوم.

وبعد ما نخلص من "الساعة 12"، عندنا فيلم ثاني أقوى بعد! آلاء لاشين دتكمل تحضيراتها لفيلم "هيروشيما" اللي راح يجمع لنا النجم أحمد السقا والنجمة مي عمر، وياهم كاست فخم مو طبيعي: باسم سمرة، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، ومحمد ثروت، وهيثم زيدان. التأليف لأيمن بهجت قمر والإخراج لأحمد نادر جلال، وهذا الفيلم إنتاج مشترك بين "AH Media Production" و"ABK Media Production". التصوير راح يبدأ بعد إجازة العيد مباشرة. شنو رأيكم بهالكمية من النجوم؟ أكيد راح يسوون فد شي تاريخي!