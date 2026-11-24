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ويلي ويلي! محمد حماقي نزلنا أغنيته المصورة الجديدة، «إلا قوليلي»، وصارت متوفرة بكل مكان: على قناته الرسمية باليوتيوب وبكل المنصات الموسيقية الرقمية اللي نعرفها ونحبها.

طبعًا نزول هالأغنية مو صدفة، هاي تكملة للنجاح الخرافي اللي حققه حماقي طول سنة 2026. تذكرون ألبومه الأسطوري «سمعوني» اللي نزل بشهر أيار 2026؟ هذا الألبوم كان قصة ثانية تمامًا!

ألبوم «سمعوني» جان مليان خير وبركة بـ18 أغنية، يعني شنو تريد تسمع تلكه بيه! وحماقي ما قصر، تعاون ويا أحسن صناع الأغنية والموسيقى بالوطن العربي، مثل عمرو مصطفى وتامر حسين وعزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر. يعني تشكيلة نجوم مو طبيعية!

أرقام منصة أنغامي تحجي الصدك! حماقي سجل نمو بالاستماعات تجاوز الـ1300% بسنة 2026، وهذا بفضل أغاني ألبوم «سمعوني» اللي تصدرت قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعًا على المنصة. الناس تفاعلت بشكل مو طبيعي ويا أغاني مثل «بحرية» اللي جمعته ويا الأسطورة شيرين عبد الوهاب، ومو بس هي، «بيقولولك إيه» و«اوعى تنساني» هم دمروا الدنيا!

هاي الأرقام مو بس تحجي عن نجاح حماقي، لا، هاي تبين شلون عالم الموسيقى العربي يتغير بسرعة. هسه المنصات الرقمية وعدد الاستماعات والمشاهدات صارت هي المقياس الحقيقي لمدى انتشار الفنان. ترى مجموع مشاهدات واستماعات أحدث ألبومات أكبر عشر نجوم عرب وصل لأكثر من 31 مليار مرة، يعني الوضع صاير غير شكل!

وبالمناسبة، الوسط الفني المصري هالأيام كلش حيوي ونشيط، مو بس أغاني جديدة، لا، اكو فعاليات فنية هواية. مثلاً كرموا رموز السينما المصرية بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي بجائزة «شكرًا»، وهواي احتفالات فنية عائلية جذبت الأنظار. يعني الجو الفني مولع نار!

هسه بعد كل هالنجاح، تتوقعون «إلا قوليلي» راح تكسر كل الأرقام القياسية مثل ألبوم «سمعوني» لو راح تصير أغنية عادية؟ شنو رأيكم؟