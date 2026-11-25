ترفيه

القائمون على فيلم الرعب والتشويق اللي اسمه "ممسوس"، أخيرًا نزلولنا البوستر الرسمي مال العمل، وهالخطوة خلت الكل على أعصابه، خاصة وإنه أعلنوا عن موعد عرضه بالسينمات المصرية راح يكون يوم 30 ديسمبر 2026. ويا هذا الخبر الحلو، أكدوا إنه الفيلم راح يبدي عرضه بباقي الدول العربية ودور السينما الأخرى بيوم واحد بس، يعني بـ31 ديسمبر 2026. يعني نهاية السنة راح تكون كلها رعب وتشويق!.

"ممسوس" جاينا بتجربة سينمائية مختلفة عن المعتاد، ومراهن على طاقات شبابية جديدة ومواهب واعدة، وأبرزهم النجمة الشابة ياسمينا العبد، وياها عمر رزيق، ويوسف رأفت، وعبد الرحمن محمد، وتارا عبود، وسلمى زكي. والحلو بالموضوع إنه مو بس الشباب، حتى الفنان إياد نصار راح يكون ضيف شرف بالفيلم، وهذا بحد ذاته يخلينا نتوقع عمل قوي وجريء.

القصة شكلها مو طبيعية أبد، تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يحيى شكري"، اللي راح يقود مجموعة من أصدقائه في رحلة خطرة ومغامرة لاستكشاف أماكن تاريخية ومجهولة بمصر، ويقولون إن هاي الأماكن مربوطة بأساطير وقصص عن الجن والعوالم الخفية. بالبداية، الرحلة هاي كانت مجرد مغامرة استكشافية، يجري بثها مباشرة عبر الإنترنت بهدف جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، بس يا خسارة، الأجواء الحلوة ما طولت. فجأة تنقلب الرحلة إلى سلسلة من الأحداث الغامضة والمرعبة اللي تحول المغامرة إلى كابوس حقيقي. يعني اللي متعود على الرعب الخفيف، خليه يحضر قلبه.

المخرج ياسر الياسري هو اللي مطلع هاي التحفة، والمؤلف صلاح الجهيني كاتبها. وهذا الثنائي مو أول مرة يشتغلون سوية، تذكرون فيلم "122"؟ هو هذا نفسه اللي طلع بسنة 2019، قبل حوالي ست سنين، وهمين كان فيلم رعب وتشويق .

وبالحديث عن ياسمينا العبد، يبدو إنها مولعة بالسينما هالفترة! لأنه حالياً، ويا فيلم الرعب هذا، عدها فيلم ثاني معروض بالسينمات اسمه "ولا كان عالبال". بس هذا الفيلم قصة ثانية تماماً، رومانسية وكوميدية، ويجمعها بالفنان نور النبوي. يعني البنية تلعب على كل الأوتار، مرة تخوفنا بالجن، ومرة تخلينا نضحك ونحب.

برأيكم، "ممسوس" راح يكون فيلم الرعب اللي راح يخلينا نخاف من الظلمة، لو مجرد قصة حلوة؟