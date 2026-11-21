من قرية صيد صغيرة في كريت، تحولت إيلوندا لتصبح واحدة من أشهر الوجهات الفاخرة في أوروبا.

تدين إيلوندا بشهرتها العالمية لرؤية سبيروس كوكوتوس وثلاثة فنادق أيقونية: إيلوندا مار، بورتو إيلوندا، وإيلوندا بينينسولا.

كانت إيلوندا مار رائدة في تقديم البنغلوات المزودة بمسابح خاصة. في عام 1992، قدم بورتو إيلوندا غرفًا بمسابح خاصة وأول ملعب غولف فندقي في كريت. وتتميز إيلوندا بينينسولا بفيلاتها الفريدة المطلة على البحر، والتي تحتوي على مسابح خاصة وحدائق واسعة.

ليدي غاغا، ريهانا، كريستيانو رونالدو، تشارليز ثيرون، ماريا كاري، باميلا أندرسون، وأندريا بوتشيلي هم فقط عدد قليل من الأسماء الشهيرة التي ارتبطت بإيلوندا.

اليوم، يكمل منتجع سيكس سينسز سبا، ومطعم إيل بورو توسكان بيسترو التابع لعائلة فيراغامو، وسوموسان التجربة.

إيلوندا: حيث تلتقي الفخامة الراقية بكريت الأصيلة.

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