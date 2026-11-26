ترفيه

تيم حسن راح يجسد شخصية العسكري السوري السابق فريد المذهان، المعروف بـ «قيصر»، بفيلم سينمائي من إخراج أمير فخر الدين، بس الموضوع ما مر بسلام. عائلات ضحايا التعذيب والاختفاء القسري في سوريا اعترضت بقوة، لأنهم خايفين مأساتهم تتحول إلى مجرد مادة للاستثمار التجاري.

«رابطة عائلات قيصر» طلعت بيان يوم الاثنين، انطت بيه مهلة للجهات المنتجة لحد 6 كانون الأول 2026 حتى يتم تجميد المشروع بكل مكوناته، بعد ما أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر يوم السبت اختيار تيم حسن للدور.

الرابطة كانت حاسمة بكلامها؛ گالت إن حقوق تحويل قصة حياة المذهان لفيلم ما تنطي للمنتجين الحق باستخدام صور الضحايا أو تمثيل قصصهم بدون موافقة عائلاتهم، وشددت على ضرورة الفصل بين السيرة الشخصية للمذهان وملف الصور المسربة.

المطالب ما وگفت هنا، الرابطة طلبت اجتماع مع المنتجين بحلول 22 كانون الأول 2026 حتى يعرفون تفاصيل السيناريو ومنين جاي التمويل، وطلبت منع التصوير داخل المقابر الجماعية ومراكز الاعتقال السابقة، وطلبت تشكيل لجنة استشارية من الناجين وممثلين عن العائلات.

وبالنسبة لردود الأفعال، الرابطة گالت إنها راح تقيم الاستجابة لمطالبها يوم 5 كانون الثاني 2027، وأكدت إنها محتفظة بحقها باتخاذ إجراءات قانونية وإعلامية. وبحسب المعلومات، لحد صباح الثلاثاء ما صدر أي رد علني من المذهان أو الجهات المنتجة على هاي المطالب.

للي ما يعرف القصة، المذهان انشق عن النظام السوري عام 2013 وهرّب آلاف الصور اللي توثق الانتهاكات بمراكز الاعتقال، وانكشفت هويته الحقيقية بشباط 2025. ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ذكرت إن أرشيف «قيصر» بي أكثر من 53 ألف صورة، منها صور توثق وفاة ما لا يقل عن 6 آلاف و786 معتقلاً.

الرابطة دعت بدال ما تروح الفلوس للأعمال الفنية، تتوجه لتعويض الضحايا والبحث عن المفقودين، اللي تقدر الأمم المتحدة عددهم بين 130 ألف و300 ألف شخص، وتسرع مسار العدالة الانتقالية.

بصراحة، تحويل مآسي حقيقية وصور موتى لفيلم سينمائي خطوة جداً حساسة، فهل تتوقعون السينما تكدر تنقل هاي الوجع بدون ما تتحول لتجارة؟