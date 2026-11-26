ترفيه

بـ 24 نوفمبر 2026، كملت مسرحية "كده أوكيه" 25 سنة على عرضها الأول اللي بدأ بنفس التاريخ سنة 2001. العمل اللي أخرجه سمير العصفوري جمع كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا، شريف منير، هاني رمزي، منى زكي، وياسمين عبد العزيز، وقدرت المسرحية تحافظ على مكانتها وتترك بصمة واضحة عند الجمهور على مدار ربع قرن.

المسرحية لسه عايشة بذاكرة المشاهدين، ومقاطعها تحظى بمتابعة واسعة على شاشات التلفزيون بدون ما تفقد بريقها. ومن أكثر المشاهد اللي بقت عالقة بالبال هي الرقصة الشهيرة اللي جمعت شريف منير مع منى زكي وياسمين عبد العزيز، بالإضافة لطريقة الحوار والأداء الكوميدي بين منى وشريف، واللي تحولت لمقاطع يتداولها الناس باستمرار.

أما أحمد السقا وهاني رمزي، فكانت لحظات الارتجال الكوميدي بينهم من أبرز محطات العمل، لدرجة إن الارتجال في إحدى المرات وصل لأكثر من ساعة، وصارت هاي الواقعة من أشهر الحكايات المرتبطة بالمسرحية. وما وقفت الشعبية عند التلفزيون بس، بل وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي اللي ممتلئة بالإفيهات والصور، وتحولت بعض اللقطات إلى "كوميكس" ساخرة تحقق تفاعل كبير، وهذا يثبت إن العمل لا يزال حاضراً عند أجيال مختلفة.

قصة العمل تدور حول رهان بين مدير قناة فضائية ومذيع شاب عن قدرة المال في صناعة النجومية وتغيير حياة الناس. وبناءً على وجهة نظره، يقرر مدير القناة تحويل ابنة الجنايني إلى نجمة مشهورة، وكل هذا بـ إطار كوميدي يتناول عالم الإعلام والشهرة. وبسبب حضور النجوم الكوميدي والمواقف الساخرة، حجزت "كده أوكيه" مكانة مميزة بين المسرحيات اللي يستمتع بها الجمهور لحد اليوم.

منو أكثر واحد كان يضحككم بالمسرحية؟