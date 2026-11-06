يا ويلي عالكشخة! رحمة رياض ترجعنا لزمن هوليوود القديم بإطلالة قوية!

ترفيه

رحمة رياض، فاجأتنا بلوك جديد على حسابها بإنستغرام خلى الكل يحجي بيه! الإطلالة بيها فد سحر يرجعك لزمن هوليوود الذهبي وأناقة أوروبا الكلاسيكية اللي تترس العين. اللوك كله على بعضه بيه طابع مسرحي قوي، كله مخمل أسود فخم وتفاصيل تلمع تخبل، والإكسسوارات كأنها طالعة عدل من أفلام زمان الأبيض والأسود. منسق الأزياء اللبناني جورج شمعون أكد إن هاللوك مستوحى من الأزياء الأوروبية الكلاسيكية، إضافة لأناقة وبريق نجمات هوليوود القديمات، يعني كشخة مال صدك وترفع الراس!

طبعاً هذا التصميم مو أي شي، هو شغل دار "ميزون مارديني" اللبنانية اللي عرفت شلون تترجم الفكرة صح، ومصمم خصيصاً لرحمة رياض بالذات. هاللوك يجي ضمن الحملة البصرية لألبوم رحمة "البنت العنيدة"، وتحديداً هو لوك أغنية "عازل نفسي". الجزء العلوي من الإطلالة مصمم على شكل كورسيه أنيق من المخمل الأسود، ومعه قفازات طويلة تزيد من الفخامة. والأحلى من هذا كله هو الكشكش اللامع اللي يبرز عند الوركين بلون أزرق بترولي، واللي نطى تباين لوني قوي وحلو ويا الأسود مال المخمل.

وما كملت هالتحفة الفنية إلا بالقبعة الدائرية الكلاسيكية اللي تتدلى منها طرحة شبكية سودة خفيفة تغطي جزء من الوجه بشكل فني، فد تفصيلة رجعتنا لأجواء حقبة هوليوود الذهبية بكل دقة، وعززت الفكرة القديمة اللي بنى عليها اللوك كله. اللوك هذا ذكرنا ليش الأناقة الكلاسيكية ما تموت أبداً! أنتم شنو رأيكم؟ حبيتوا هالرجعة للزمن الجميل لو تفضلون الستايلات العصرية الجريئة؟