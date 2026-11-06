رامي صبري مسويها! أربع حفلات تجيب الرأس بنوفمبر وديسمبر

ترفيه

الفنان رامي صبري جاي بأخبار تخبل! الزلمة مستعد يحيي أربع حفلات غنائية، كلها بشهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2026. هاي مو بس حفلات عادية، هاي احتفال بمرور عشرين سنة على مشواره الفني، يعني مو شوية، عشرين سنة من الأغاني والنجاحات اللي ترسخ بذاكرتنا. يستاهل نحتفل وياه بأحلى الأجواء والأغاني.

رامي راح يلتقي بجمهوره بأربع دول عربية مختلفة، يعني للي يحب يسمع صوته الحلو وأغانيه المميزة، اكو فرصة متتكرر أبد. أجندة الحفلات تشمل مصر، الإمارات، لبنان، والكويت. يعني الزين مسويها سفرة عمل ومتعة بنفس الوقت، وراح يوزع البهجة بكل مكان يروحله! بس يا خسارة، لحد الآن لا گالولنا يمته بالضبط ولا شگد الأسعار، عاد احنا متشوقين كلش نشوفه على المسرح ونسمع منه أغانينا المفضلة.

يعني هسه لازم نبدي نلم الفلوس ونحضر نفسنا لحفلة من حفلاته اللي تجيب الراس. يا ترى يا بلد راح يكون محظوظ ويشوف رامي صبري أول شي؟