فيلم الجواهرجي: من شاشات السينما للمنصات الرقمية بـ 19 نوفمبر!

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جهزوا نفسكم يا جماعة، فيلم «الجواهرجي» اللي جمع النجمين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنين طويلة، راح ينرفع من شاشات السينما بعد رحلة عرض دامت حوالي ثلاث أشهر. وقد حقق خلالها إيرادات بلغت 40,476,974 جنيهًا.

الخبر الحلو لعشاق الفيلم واللي ما لحگوا يشوفوه بالسينما، إنه الفيلم راح ينزل على المنصات الرقمية وتگدرون تشوفوه بالبيت براحتكم، وتحديدًا يوم 19 نوفمبر الجاري. يعني بعد كم يوم، الگعدة راح تصير أحلى ويا هنيدي وزكي وهم بحلاتهم.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الكبار اللي أضافوا نكهة خاصة للعمل: لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة اللي اشتقناله كلش، بالإضافة لعلاء زينهم، وحاتم صلاح اللي شارك كضيف شرف. هذا العمل الكوميدي من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

قصة الفيلم تدور حول شخصية «سيف» اللي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات مشهور يعيش حياة زوجية بيها مشاكل هواية وخلافات ما تخلص وياه زوجته «ياسمين»، اللي تلعب دورها منى زكي. ياسمين عندها شخصية قوية وإرادة صلبة، وما ترضى تستسلم لتصرفات سيف ونزواته المتكررة، الأمر اللي يخليهم بمواجهة مستمرة ويا أخطائه. تحاول ياسمين تغير أفكار سيف الذكورية التقليدية حتى تحافظ على استقرار حياتهم الزوجية وتوصل لعلاقة أكثر توازنًا، بس تصاعد الخلافات يدفعهم للاستعانة بمستشار متخصص بالعلاقات الزوجية، وهنا تبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة اللي تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وهذا كله بإطار اجتماعي كوميدي يمزج بين الضحك والمواقف الإنسانية.

أهمية فيلم «الجواهرجي» چانت كلش خاصة للجمهور، لأنه يعيد التعاون السينمائي بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب دامه حوالي 28 سنة! من آخر مرة اجتمعوا بيها بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» اللي حقق نجاح جماهيري چبير وصار واحد من أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية الحديثة، وكلنا نتذكره ونحبه. هالعودة چانت حدث كلش منتظر، خاصة إنهم قدموا تجربة كوميدية جديدة.

بالنهاية، الفيلم راح ينزل على المنصات الرقمية يوم 19 نوفمبر. يا ترى، شگد متحمسين تشوفوه على المنصات؟ لو شفتوه بالسينما وخلصتوا؟