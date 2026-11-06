مروان خوري: مو بس نجم، هالمرة مقدم برامج هم! شنو هالجمال؟

ترفيه

مروان خوري، الفنان اللي نعرفه ونحبه، هالمرة راح يسوي شي جديد ومختلف! راح يتولى مهمة إحياء وتقديم الحلقة الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة لانطلاقة إذاعة وتلفزيون One. يعني مو بس راح نشوفه يغني، راح نشوفه محاور وضيف بنفس الوقت، بليلة فنية تخبل.

تخيلوا، راح يجمع ثلاث من ألمع نجوم الغناء بالعالم العربي: صابر الرباعي، عبير نعمة، وبلقيس! هاي الأمسية راح تكون مزيج من الموسيقى، حوارات حلوة، ذكريات، ومفاجآت ما متوقعة.

الاحتفال بيوم الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2026، الساعة 8:30 بالليل. One TV راح تحتفل بخمس سنين نجاح وتألق بالصوت والصورة، بحلقة حوارية غنائية مميزة. والحلقة اسمها "بِ عيدا غنّولا"، وراح تقدم لنا خلطة موسيقية متنوعة، بيها أغاني معروفة لكل فنان يغنيها لوحده، وأكو أغاني ثانية راح يشاركون بيها النجوم الأربعة سوية، يعني طرب على مستوى عالي ويا المايسترو محمود عيد.

الموضوع مو بس غناء، مروان خوري راح يفتح ملفات فنية وشخصية ويا ضيوفه. راح يسألهم عن أهم محطات مسيرتهم الفنية، أعمالهم اللي فاتت ومشاريعهم الجديدة، وتفاصيل وأخبار خاصة عن تجاربهم بعالم الغناء، وحتى مواقف صارت ورا كواليس الحفلات ومن جانوا يحضرون لأغانيهم اللي كسرت الدنيا.

هذا اللقاء يجمع أربع أصوات وتجارب فنية كل وحدة الها بصمتها الخاصة، بأجواء عفوية بين الأصدقاء والزملاء. راح ينطون للمشاهدين والمستمعين فرصة يتعرفون على جوانب جديدة من شخصيات الفنانين وتجاربهم، بعيداً عن إطلالاتهم التقليدية اللي نشوفها دائماً.

احتفال One بمرور خمس سنوات على انطلاقتها، مو بس ينتهي ويا هاي الأمسية، لا هذا بداية لمرحلة جديدة للإذاعة والتلفزيون. معناها راح يستمرون بتقديم محتوى فني وإعلامي يواكب كل جديد، ويسلط الضوء على نجوم لبنان والعالم العربي، ويغطي الحفلات والمهرجانات ويتابع أخبار الفنانين وأعمالهم على الشاشة والإذاعة ومنصات السوشيال ميديا.

بصراحة، خمس سنين من الحضور والتألق مو قليلة! الموعد ويانا مرحلة جديدة من الطموح والتجدد، والـ One تحتفل ويا جمهورها على إيقاع الفن وأصوات النجوم. الحلقة من إنتاج كارلا عاد، وإعداد جان نخّول، وإخراج كريستيان نصراني. شكد متحمسين تشوفون مروان خوري بهالدور الجديد؟