أصيل هميم وصابر الرباعي: حفلتين بالرياض وشعلة طرب ما تنطفي!

ترفيه

أهل الرياض عدهم موعد ويا الطرب الأصيل بـ27 نوفمبر 2026، لأن الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة العراقية أصيل هميم راح يلتقون بجمهورهم بحفلتين مو حفل واحد، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

الليلَة راح تكون بيها ذوقين مختلفين بس كل واحد أحلى من الثاني. أصيل هميم، بصوتها الرومانسي اللي يذوّب القلب، راح تقدّم باقة من أغانيها اللي حققت انتشاراً واسعاً. أما صابر الرباعي، فراح ياخذنا بجولة على أبرز محطاته الفنية وأغانيه اللي رسّخت اسمه بين عمالقة الطرب العربي. يعني استعدوا لليلة بيها كل أنواع المشاعر!

بالنسبة للمواعيد، جماعة أصيل هميم على موعد وياها الساعة سبعة بليل بتوقيت السعودية. وبعدها بساعتين، يعني بالعشرة بليل، صابر الرباعي راح يصعد على نفس المسرح بمركز الملك فهد الثقافي ويبدي وصلته الغنائية.

ومن ناحية نشاطه الفني، صابر الرباعي مو بس يحضر للحفلة، لا! هو منزل أغنية جديدة اسمها "تحت الياسمين" اللي مكس بين العربي والفرنسي، ومطعمها بنكهة التراث التونسي بطريقة رومانسية تجنن. وهذا مو كل شي، لأن "الرباعي" نزل بعد أغنية "طاير" على كل المنصات الموسيقية، وكلماتها لصلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب. وصور أغنية "طاير" بدبي ويا المخرج بسام الترك اللي قدمها برؤية عصرية تناسب اللحن والأجواء.

يعني صابر هم منزل أغاني جديدة ومصور فيديو كليب، وهم يحضر للحفلة. أصيل وصابر بنفس الليلة؟ هاي ليلة تنسى بيها كل همومك لو شنو رأيكم؟