دينا الشربيني بحفل عمرو دياب... رجعت المي لمجاريها لو بس شائعات؟

ترفيه

بظل الأجواء الفنية الصاخبة اللي ما تهدأ، رجعت دينا الشربيني تسوي ضجة وتصدر الترند، بعد ما انشافت بحفل الفنان عمرو دياب اللي صار بالعاصمة الجديدة. ترى هذا مو بس ظهور عادي، هذا صار ثاني مرة بشهر واحد نشوفها بحفلات الهضبة، بعد ما حضرت حفله بحفل الجونة تزامنًا ويا مهرجان الجونة السينمائي. طبعًا، هالحركة ولّعت السوشيال ميديا وصارت الدنيا حامية كلش، والأخبار المنتشرة على كل صفحة تحجي عن رجوع العلاقة بين النجمين من جديد. بس الغريب بالموضوع، أنهم بقوا ساكتين صمت تام، ومحد منهم علّق على هاي الأخبار المنتشرة.

الوضع صار محيّر بشكل مو طبيعي الصراحة، يعني مرتين بشهر واحد بحفلات الهضبة، حفل الجونة اللي حضرته دينا، جان مليان نجوم كبار مثل الممثلة يسرا، والمخرج طارق العريان، والفنان أحمد داود، وياهم هواية شخصيات عامة ومهمة. بس رغم كل هالوجوه المعروفة، عيون الكل جانت بس على دينا ووجودها، وخاصة أن لا هي ولا عمرو دياب نزلوا أي بيان أو تصريح رسمي يأكد أو ينفي وجود أي تطورات جديدة بخصوص علاقتهم. يعني، شبيها العلاقة؟ رجعت المي لمجاريها لو بس كعدات أصدقاء عادية؟ نريد نفهم شنو السالفة!

الحفل نفسه بالعاصمة الجديدة جان فد شي ثاني من التفاعل والحماس. الهضبة عمرو دياب قدم بيه مجموعة من أشهر أغانيه، القديمة والحديثة، وسط تفاعل جمهور جبير ومو طبيعي. وهو بنفسه نزل صور من أجواء الحفل على حسابه الرسمي بالإنستغرام، ومبين بيها شكد جان فرحان ومبسوط بالأجواء اللي صارت. بس مو بس غناء، الهضبة استغل الفرصة ودز رسالة للشباب. نصحهم بيها يمارسون الرياضة بانتظام ويتبعون نظام حياة صحي، وهو بنفسه كال مازحًا: "أنا في اللياقة إيه ماقلكوش، وبتمرّن كل يوم، حد فيكم بيتمرّن؟، ومابشربش سجاير طبعاً كلكم في الضياع، أعملوا زيي". الصراحة، نصيحة ذهب، بس على كيفك ويانا يا هضبة مو كلنا كد هاللياقة مالتك اللي تخبل!

وغير هذا كله، جانت اكو لقطة لطيفة بالحفل تستاهل الذكر، واحد من المعجبين اللي يحمل جنسية أجنبية، أهدى للهضبة لوحة مرسومة إله بشكل يعبر عن إعجابه الشديد بي وتقديره لمشواره الفني الطويل. الهضبة اهتم باللوحة كلش وحرص يخليها يمه بجانبه طول الحفل. يعني حتى الأجانب يموتون على الهضبة وشغل ايده، وهذا شي مو غريب على فنان بحجمه!

بس تبقى الأسئلة تتوالى، شنو قصة دينا وعمرو؟ هل هاي الإشارات المتكررة تدل على رجعة قوية للعلاقة لو مجرد صدفة تتكرر كل مرة؟