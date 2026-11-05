شيرين والأسبوع الجاي بالسعودية... بس الخبر صدگ لو چذب؟

ترفيه

يا جماعة، شيرين عبد الوهاب مسوية هوسة جديدة، هالمرة مو بس بأغانيها اللي تضرب ترند، لا حتى بحفلاتها اللي تصير بيها مفاجآت! السالفة بدت من الشاعر والملحن المصري اللامع عزيز الشافعي، اللي قبل يومين، يعني يوم الثلاثاء اللي فات، نزل فيديو على إنستغرام. بالفيديو هذا جان ويه "حبيبته" شيرين عبد الوهاب، يحتفلون بنجاح أغنيتهم المشتركة "تباعاً تباعاً" اللي صارت حديث الناس. الفيديو جان كولش حلو وبهجة واضحة بينهم، بس أكثر شي شد الانتباه هو التلميح القوي على حفلة قريبة كولش لشيرين بالسعودية، وهالتلميح جان على لسان عزيز الشافعي نفسه!

الشافعي جان فرحان كلش بالإنجاز، وكال لشيرين إن أغنية "تباعاً تباعاً" تجاوزت الـ 150 مليون مشاهدة على يوتيوب وصارت رقم واحد بسنة 2026، وإنها حتنوّر السعودية الأسبوع الجاي. وورى ما نزل الفيديو، كتب عزيز تعليق بيه عن تصدر الأغنية كل المنصات بسنة 2026 ووصولها لـ 153 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

زين، لهنا الخبر حلو ومفرح، بس بقى السؤال الأهم اللي ببال الكل: شوكت بالضبط هاي الحفلة بالسعودية؟ لأنو بصراحة، لحد اللحظة ماكو أي إعلان رسمي وواضح عن إقامة حفل لشيرين بالبلد الشقيق. بس طبعاً، هالشي ما يمنع إنو رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، جان ملمّح هوايه بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن هالشي، وكأنو الحفلة ممكن تكون ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض. وحتى ناصر بجاتو، مدير أعمال شيرين، جان مطلع بيان صحفي قبل فترة كولش قريبة وكايل إنو همه ديحضرون لحفل كولش جبير للفنانة ضمن موسم الرياض، بس إعلان الحفل تأجل. ليش؟ بجاتو وضح إنو التأجيل صار احتراماً للظروف الدقيقة اللي تمر بيها المنطقة العربية حالياً. يعني السالفة بيها "ظروف قاهرة" و"تأجيل" ومحد يعرف شوكت تتوضح الأمور!

بس مهما كانت الظروف، شيرين أم النشاط ما توقف أبد عن شغلها. قبل فترة قريبة، أعلنت عن حفلة ثانية كولش قوية راح تسويها بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهاي الحفلة راح تكون بنهاية شهر ديسمبر الجاي. يعني الجمهور العراقي والعربي متشوق كلش لشوفه شيرين، سواء بالسعودية أو ببيروت. وهسه السؤال الكم: هاي حفلة السعودية اللي عزيز الشافعي لمح عليها، صدگ حتصير الأسبوع الجاي لو بس "تلميحات وظروف"؟ يا ستار على هالغموض!