نجوم فيلم "ولا كان عالبال" ينورون "صاحبة السعادة" هذا الأحد!

ترفيه

شنو هالخبر الحلو اللي يخلينا نكعد على أطراف أصابعنا ننتظر! الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، اللي سوالفها تونس وتضحك الكل، راح تستضيف أبطال فيلم "ولا كان عالبال" بحلقة جديدة ومرتقبة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة". البرنامج، اللي الكل يتابعه، ينعرض على شاشة قناة DMC، وهاي الحلقة بالذات راح تكون يوم الأحد المقبل.

كلنا نعرف إسعاد يونس شكد تخلي الجو حلو وعفوي، وواضح كلش إن هاي السهرة الفنية راح تكون فد شي تخبل ومليانة مواقف كوميدية تطلع الضحكة من الكلب، وحكايات طريفة عن كواليس تصوير الفيلم اللي يمكن محد سامعها قبل. احنا كلش متحمسين نشوف شصار بـ "ورا الكاميرات"!

قائمة النجوم اللي راح ينورون الحلقة بيها وجوه شابة ومحبوبة مثل نور النبوي، وياسمينا العبد، وياهم مروان مسلماني وإياد صالح وأحمد عماد. كل واحد منهم راح يحجي بتفصيل عن تجربته الفنية بفيلم "ولا كان عالبال"، وعن السوالف الحلوة والمواقف المضحكة اللي جمعتهم أثناء مراحل التصوير المختلفة. أكيد راح يكشفون عن تحديات واجهت فريق العمل، ولحظات تحولت لذكريات مميزة بين المشاركين.

فيلم "ولا كان عالبال" هو العمل اللي جمع هاي الكوكبة من الفنانين، بالإضافة إلى أشرف عبد الباقي وجود السفياني اللي هم جزء من طاقم البطولة. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.

أما عن قصة الفيلم، فهي تبين كلش مشوقة: مرشد سياحي شاب يشتغل بمدينة الأقصر الحلوة، يلكي نفسه فجأة كدام عرض غريب كلش ومو تقليدي من رجل أعمال ثري. هذا الرجل يطلب من المرشد يساعده حتى يتقرب من بنته ويساعدها تتجاوز تجربة عاطفية سابقة.

بس مثل ما نعرف بالكوميديا، الأمور مو دايماً تمشي على الخطة! المرشد الشاب اللي اسمه حسن يدخل بسلسلة من المواقف الكوميدية المفاجئة والمفارقات اللي ما تخطر على البال. ومن نص هاي الأحداث، يلكي نفسه بوسط قصة حب جديدة هو أصلاً ما حاسب حسابها ولا جانت ضمن مخططاته. احنا كلش حابين فكرة الفيلم اللي تجمع بين الكوميديا والرومانسية، ومتحمسين نشوف شلون راح تتطور الأحداث.

احنا أكيد راح ننتظر الأحد الجاي على نار حتى نعرف التفاصيل كلها ونشوف هاي السهرة الحلوة.