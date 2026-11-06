«اتطمن» لأحمد سعد: هل العندليب رجع من جديد؟ الشاعر راؤول يكشف الكواليس!

ترفيه

الشاعر أحمد حسن راؤول، كشف عن كواليس تحضير أغنية الفنان أحمد سعد الجديدة "اتطمن". تخيلوا بس! العمل على هاي الأغنية استغرق نحو شهر من التحضيرات، يعني السالفة مو مجرد كم يوم وانتهت، بيها شغل وتعب!

راؤول بيّن إن أحمد سعد نفسه هو اللي طلب يقدم أغنية بيها طابع كلاسيكي أصيل، وترجع الأذهان لروح أغاني العندليب عبد الحليم حافظ.

وشارك راؤول جمهوره هذه الكواليس عبر حسابه الشخصي.