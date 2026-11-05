أماني السويسي تكشف سر طاقتها الإيجابية: "الگعدة من وكت"!

ترفيه

برنامج "كافيه شو" جابولنا النجمة التونسية أماني السويسي على مود أغنيتها الجديدة "عجائب الدنيا"! يعني مو بس عجائب الدنيا السبعة، طلع بيها عجائب ثامنة على أصولها من أماني. الأغنية حسب الوصف، صايرة بلون موسيقي متجدد، وإيقاعاتها سريعة كلش، بيها حيوية وتطير النعاس من راسك غصباً عليك. وياها لوحات استعراضية ويا الإيقاع، يعني مو بس تسمع، وهالشي يضفي عليها طابعاً حيوياً.

أماني حچت باللقاء عن تجربتها الفنية واختياراتها الموسيقية لهاي الفترة اللي دتشتغل بيها حالياً، بس اللي صدك فاجئنا، هو حبها العميق للصبح والگعدة من وكت! يا جماعة، منو بينا يكعد الصبح بكامل طاقته وبهالحيوية؟ يمكن أماني عدها وصفة سحرية أحنا ما نعرفها. گالت ضوء الشمس يطيها إحساس بالاستمرارية والتجدد وطاقة إيجابية. أحنا ضوء الشمس الوحيد اللي نشوفه بالصبح هو ضوء شاشة الموبايل واحنا نتگلب بالفراش، لو يمكن من چارة نفتح الستارة ثواني ونسدها بسرعة!

يعني هسه لازم كلنا نگوم نتسحر بالليل ونكعد وي أماني الصبح حتى نلحگ على هاي الطاقة الإيجابية اللي دتحجي عنها. بلكت تصير بينا معجزة ونبدي نحب الصبح مثلها. منو منكم مستعد يجرب هاي الخطة مال أماني، لو تفضلون گعدة الظهر؟