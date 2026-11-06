علي البيلي: من مخرج أفلام بالتليفون إلى مهرجان الشارقة... شوفوا منو مثله الأعلى!

ترفيه

علي البيلي، الفنان الصاعد، كشف عن طموحاته الكبيرة بعالم التمثيل والإخراج اللي كلش قوية وتكسر الدنيا! تخيلوا، هو كال بالحرف الواحد: "من أوصل لسن الـ 15 سنة، أسافر لأوروبا وأمريكا حتى أدرس الإخراج بشكل احترافي". يا عيني على هالطموح والعزيمة من هيج عمر صغير! يا جماعة، حب الإخراج مو جديد عليه أبد. هسه هو يسوي أفلام ويه أصدقائه، بس شنو؟ باستخدام التليفون! هو اللي يصور، وهو اللي يسوي كل المراحل من ألف للياء، وأصدقائه هم اللي يمثلون. هذا الشغل اللي يسويه خلاه يحب الإخراج أكثر وأكثر، وعبالك ناوي من يكبر يجمع بين الإخراج والتمثيل سوا، يعني حيكسر الدنيا من الجهتين!

زين، شون بدت هاي الرحلة الفنية كلها أصلاً؟ علي البيلي كال إن بدايته كانت من مسرح المدرسة، . بس الصدمة الحلوة إنو اللي اكتشفت موهبته هي مدرسة الإنجليزي مالته. من ذاك الوقت، بدأ يقدم عروض وما جان يخاف أو يستحي أبد، وهذا الشي اللي شجعه وخلاه يكمل طريقه ويدخل بتجارب الأداء وورش التمثيل. برافو عليه، من أولها واثق من نفسه ومجتهد.

وبعدين، كشف عن نجمته المفضلة ومثله الأعلى بعالم التمثيل، وهي النجمة منى زكي. اي نعم، علي البيلي يكول: "منى زكي هي مثلي الأعلى بالتمثيل، أتمنى من أكبر أصير مثلها". ويوصفها بعبارات تخلينا كلنا نحس بنفس الشعور: وهو يرى أن لها كاريزما وجاذبية وهالة استثنائية على الشاشة، وأن تمثيلها لا تشوبه غلطة. بصراحة، وصف دقيق وشامل، ومن حقه يتمنى يمثل وياها ويصير بمستواها. وهو يتمنى فعلاً أن يمثل معها.

وبالنسبة لإنجازاته، علي البيلي ما قاعد ينتظر، هو فعال من هسه! شارك بالدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة لسينما الأطفال والشباب، وتكرم على أعماله الفنية اللي قدمها، وفوقها انضم لفريق لجنة المحكمين الواعدين بفئة أفلام من صنع الأطفال والناشئة. يعني من هسه هو مخرج وممثل ومحكم، يا ستار! منو يكدر ينافسه بهالطاقة؟

شوفوا هالطاقة والإصرار! تتوقعون علي البيلي راح يوصل لمنى زكي ويصير مثلها؟