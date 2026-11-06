بـ 'عودة الغايب' بموسم الرياض: نوال ومحمد شاكر ساندوا فضل شاكر على المسرح!

ترفيه

حفلة "عودة الغايب" اللي صارت بـ موسم الرياض، مو بس جانت حفلة عادية، لا! جانت ليلة استثنائية مليانة بمشاعر دافية وصادقة. تتخيلون 'قيثارة الخليج' نوال الكويتية و'النجم الشاب' محمد شاكر، وكفوا على المسرح حتى يساندون 'ملك الإحساس' فضل شاكر؟ المنظر وحده يحكي ألف قصة!

الدعم والمساندة اللي قدموه لفضل شاكر جانت فد شي مو طبيعي، لفتة مؤثرة كلش عكست عمق الروابط الإنسانية والفنية الراقية اللي موجودة بينهم. والجمهور؟ يويلي! التفاعل جان أسطوري لدرجة هزت جنبات القاعة كلها من التفاعل والحماس. يعني القاعة انكلبت قلب!

وجودهم ويّه فضل شاكر أضفى على الليلة بُعد وجداني ساحر زادها جمال ووفاء بشكل مو معقول. بكل صراحة، تحولت السهرة كلها لملحمة حب واحتفاء حقيقي. يعني جانت فعلاً ليلة ما تتنسي أبد. معقولة اكو أحلى من هيج وفاء بين الفنانين؟