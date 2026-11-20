ترفيه

الفنانة لقاء سويدان تحدثت بصراحة عن وضع نقابة المهن التمثيلية. هاي المرة كشفت سالفة تخلي الواحد يوكف شعر راسه من العجب، وهي إنها قدمت مستندات لجهات التحقيق بشأن مشاركة عدد مو طبيعي من البلوغرز، تحديداً 48 بلوغر، بمسلسل واحد بس! زين يا جماعة، إذا كل هذا الكم من البلوغرز صاروا ممثلين بمسلسل واحد، معناها وين راح دور الممثلين الأصليين؟ الصراحة، هذا رقم يخلينا نسأل سؤال جبير وواضح: هذولي كلهم عدهم تصاريح عمل نظامية، لو السالفة كلها 'واسطة' ومحد يحاسب؟ يعني معقولة؟

هي بنفسها أكدت إنه من حقها الطبيعي تترشح لرئاسة نقابة المهن التمثيلية، وهذا حق ماكو اثنين يختلفون عليه. بس بنفس الوقت صرحت وبوضوح إنه ما عدها رغبة حالياً تخوض غمار هاي الانتخابات.

وبعد هذا الحچي كله، ما سكتت أبد، بل اتهمت وبشكل مباشر مسؤولين بالنقابة بالتقصير الواضح بحماية أعضائها من الفنانين. يعني الموضوع مو بس قصة بلوغرز دخلوا على الخط، الموضوع أكبر وأعمق من هيج هواي.

شنو رأيكم بهذا الكلام؟ تتوقعون منو يكدر يغير الوضع المتخربط هذا بنقابة الممثلين؟ لو السالفة بيها 'إنّ' ومحد يكدر يقربها ويحلها؟