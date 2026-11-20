ترفيه

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي رئيسه الفنان حسين فهمي، أعلن أسماء الفائزين بجوائز «الجيل الجديد». هاي الجوائز اللي يسويها المهرجان بالتعاون ويا مجلة «ذا فيلم فيرديكت» للسنة الثالثة على التوالي، وهي جزء من فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما». الجوائز كانت لأربع فئات، والخبر الحلو إنو كان اكو حصة لنجومنا العراقيين.

الفنان حسين فهمي أكد إن المهرجان مهتم يكتشف المواهب السينمائية اللي حتصنع مستقبل الصناعة. محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، وضح إن هالجوائز تركز على الإبداعات الجديدة وتجارب اللي يقدمون رؤى فنية مو طبيعية، وتنطي فرصة للفائزين إنو يتواصلون ويتبادلون الخبرات ويه البقية بالوسط السينمائي. فد شي كلش زين بصراحة حتى واحد يقدر يطور من نفسه.

وهنا نجي للأخبار اللي تفتح النفس! المخرج والكاتب العراقي السويسري علي طوفان الفتلاوي حصد جائزة المخرجين. شغلة صدك تستاهل، خصوصاً إنو تجربته تجمع بين السينما والفنون البصرية، يعني فد شي جديد ومختلف. فيلمه الروائي الطويل الأول «البصير» شافه العالم لأول مرة ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان القاهرة، وهذا بحد ذاته إنجاز.

مو بس المخرج، حتى الممثلة العراقية سامية الرحماني خلت بصمتها! فازت بجائزة الممثلين، وهالشي تقدير لمسيرتها بالسينما والتلفزيون ومشاركاتها بأعمال عربية وعالمية. أحدث أعمالها كان فيلم «البصير» للمخرج علي طوفان الفتلاوي، يعني الاثنان اشتغلوا سوة بهذا الفيلم.

وطبعاً اكو فائزين ثانيين يستاهلون التقدير. الناقدة المصرية أمنية عادل فازت بجائزة النقاد، والمخرج المصري أحمد عبد الله السيد حصل على جائزة المواهب الراسخة، اللي تجي تقدير لمسيرته الكبيرة بالسينما المستقلة وأفلامه القوية مثل «هليوبوليس» و«ميكروفون». هو أصلاً مشارك هالسنة بفيلمه الجديد «برلين» ضمن المسابقة الدولية للمهرجان. يا بختهم الممثلين والمخرجين اللي ينتبهولهم!