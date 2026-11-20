ترفيه

كلوديا حنا، نجمة العراق، طلعت بـ«يوم بغداد السنوي 2026»، بس مو أي طلعة! هاي المرة السالفة جانت غير شكل، مو مجرد مشاركة فنية عادية. كلوديا اختارت تدخلنا للتاريخ من أوسع أبوابه، وتحديداً من قلب بغداد، من القصر العباسي، اللي هو شاهد حي على حضارتنا العظيمة. يعني عبالك جايبين التاريخ وكعدوه ويانا بالحدث، مو بس ديكور!

ياسمينا رجعت بغداد: رحلة بذاكرة العاصمة

مشاركة كلوديا ما جانت بس طلّة، جانت عرض فني واستعراضي اسمه «ياسمينا رجعت بغداد»، وهي لعبت دور «ياسمينا». هاي الشخصية مو بس بطلة مسرحية عادية، لا عيني، هاي رحلة كاملة تستدعي كل ذاكرة بغداد، وترجعلنا هويتها الثقافية والحضارية عن طريق الدراما والموسيقى والاستعراض. يعني كأنو بغداد بدها تحجي قصصها لجيل جديد بطريقة كلش حلوة وممتعة. والموضوع هنا مو بس تمثيل شخصية عادية، لا. كلوديا وهي تجسد دور "ياسمينا" صارت مثل النافذة اللي نطل منها على كل بغداد. نافذة على تاريخها العريق، على ذكرياتها الحلوة، وعلى كل الحكايات والإنجازات الحضارية اللي بغداد شايلتها بقلبها. يعني مسؤولية كلش جبيرة، مو بس كلمات وتنحجي، لازم الاحساس يوصل للكل.

المناسبة جانت بعمق المكان ورمزيته، وصارت «ياسمينا رجعت بغداد» محاولة فنية للاحتفاء بمدينة ما جانت بس عاصمة سياسية، لا! بغداد عبر قرون جانت منارة للعلم والثقافة والفنون، وواحدة من أهم الحواضر بتاريخ العرب والمسلمين. يعني ماكو هيج حجي، بغداد جانت وما زالت تاريخ وحضارة، والعرض هذا ذكرنا بهالشي.

القصر العباسي: شريك بالذاكرة مو بس ديكور

اختيار القصر العباسي بالذات حتى يستضيف العرض جان فد شي كلش مميز ومحدد خصوصية العمل. المكان ما جان مجرد خلفية للأحداث أو صالة للجمهور، لا والله! هو بنفسه صار امتداد بصري وتاريخي للرسالة اللي يريد يوصلها العمل. يعني من تحجي قصة عن بغداد داخل واحد من شواهدها التاريخية، القصر العباسي، المكان يصير جزء من القصة، والصورة المسرحية تاخذ معنى إضافي. عبالك التراث المعماري صار شريك وياهم حتى يسترجعون الذاكرة، وهذا الشي نطى للعرض خصوصية كلش متناسقة وية طبيعة المناسبة.

الجهود اللي ورا العمل الفني الضخم

هذا العمل الضخم، واللي مزج بين الدراما والموسيقى واللوحات الاستعراضية، وجاب المكانة التاريخية والإنسانية للمدينة، واحتفى ببغداد كذاكرة حية ما تنفصل عن حاضرها، ومهما تمر عليها الأزمنة والتحولات، جان ورا فريق كلش جبير ومبدع. الكاتب حامد المالكي هو اللي وقّع على النص، والإخراج كان بإيد المخرج العراقي الكبير غانم حميد. كلوديا حنا جانت البطلة الرئيسية، وبمشاركة كوكبة من النجوم مثل أمير إحسان، والدكتور مظفر الطيب، ومحمود شنيشيل، وناريمان الصالحي، وصادق الوالي، وعلي جبار. والموسيقى الخاصة بالعرض كانت من نصرت البدر، وتصميم الأزياء كان لـ سنان كامل، والمكياج وتصفيف الشعر كان بإشراف الخبير علي إسماعيل. الفرقة القومية للفنون الشعبية، بقيادة الأستاذ فؤاد ذنون، تولت تصميم الاستعراضات وقدمت لوحات حركية مستوحاة من تراثنا الفني العراقي.

الحفل جان برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأمين بغداد عمار موسى كاظم. والإشراف العام وصاحب الفكرة جان المهندس محمد الربيعي، مدير العلاقات العامة بأمانة بغداد. شركة «موشور للإنتاج الفني» هي اللي نظمت وأنتجت العمل، أما إخراج الحفل فتولاه المخرج لؤي الأسدي، وهذا التعاون كله جمع بين الرؤية الفنية والإدارة الإنتاجية والتنظيمية حتى يقدمون احتفالية تليق بمكانة بغداد وتاريخها العظيم.

ليش هيج احتفال مهم؟

كل هاي الفعاليات صارت وية الاحتفال السنوي بيوم بغداد، اللي يوافق 15 نوفمبر من كل سنة، حتى نحيي ذكرى تأسيس العاصمة على إيد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور بسنة 762 ميلادية. بغداد وقتها صارت عاصمة الدولة العباسية، وواحد من أهم مراكز الإشعاع الحضاري والعلمي بالتاريخ. احتفالية «ياسمينا رجعت بغداد» تجي بجهود أمانة بغداد حتى تحيي ذكرى تأسيس العاصمة عن طريق فعاليات فنية وثقافية تسترجع تاريخها وتبرز خصوصية هويتها. القيمة الأهم لهيج أعمال مو بس تذكرنا بالماضي أو تحتفل بالعمارة والتراث، لا! هي تحول التاريخ لتجربة فنية توصل للأجيال الجديدة، وتطيهم فرصة يتعرفون على مدينتهم بعيداً عن كتب التاريخ والمناسبات الرسمية. يعني لازم الشباب يشوفون بغداد بعين الفنان مو بس المؤرخ. وبصراحة، بغداد اللي جانت عاصمة للعلم والمعرفة، تستاهل تظل بقلوب أبنائها، وتلاقي بالفن لغة جديدة تحجي بيها حكايتها للعالم. يعني بالعراقي، بغداد "فد شي"، ولازم تظل "فد شي"! مو صحيح؟