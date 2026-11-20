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البارحة (18 نوفمبر) كان عيد ميلاد فنانتنا منى زكي. هالبنية موهبة مو طبيعية، ودوم تختار أدوار تخلينا بـذهول، لدرجة صارت نجمة من نجمات جيلها اللي ماكو مثلها. جمعت بين الرومانسية والكوميديا والدراما الإنسانية والاجتماعية بـكل احترافية.

بس شلون بلشت هالمسيرة اللي تخبّل؟ منى زكي انولدت بـالقاهرة بـ18 نوفمبر سنة 1977، وهيَّ أصغر إخوانها. أبوها كان دكتور وأمها عندها ماجستير بـالتربية الرياضية. عاشت طفولتها بـالكويت وإنكلترا وأمريكا بسبب شغل أبوها، وهاي الشغلة خلتها تشوف ثقافات هواية قبل ما ترجع لمصر تكمل دراستها. دخلت كلية الإعلام بـجامعة القاهرة، قسم العلاقات العامة والإعلان. شغفها بالتمثيل طلع من مسرح الجامعة، وهناك خطت أولى خطواتها لعالم الفن.

البداية الحقيقية لمنى زكي كانت من مسرح الجامعة مثل ما قلنا، بس الشغل الجدي بـدأ لما شاركت بمسرحية "بالعربي الفصيح" ويا الفنان محمد صبحي سنة 1991. بعد هالمسرحية، بلشت رحلتها الفنية بشكل احترافي. بـفترة التسعينيات، شاركت بأعمال تلفزيونية ومسرحية هواية، وبعدها راحت بقوة للسينما وصارت من أبرز الوجوه النسائية بـأفلام الكوميديا اللي اشتهرت بـنهاية التسعينيات.

سنة 1998 كانت نقلة نوعية بمسيرة منى زكي بـالسينما. شاركت بفيلم "إضحك الصورة تطلع حلوة" ويا الراحل أحمد زكي وليلى علوي، ولعبت دور تهاني. بنفس السنة، شفناها بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ويا محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغادة عادل. ومن بعد هالأفلام، توالت أعمالها السينمائية مثل "الحب الأول" و"طول الليالي" و"عمر 2000" و"ليه خلتني أحبك"، وهناك أثبتت منى زكي إنها تكدر تقدم الأدوار الرومانسية والكوميدية والاجتماعية بـنفس القوة.

بس المحطات اللي صدگ خلتها نجمة بـأمتياز كانت بـالسنوات اللي بعدها. سنة 2001، قدمت فيلم "أيام السادات" ولعبت دور جيهان السادات ويا الراحل أحمد زكي – شي يفتح النفس الصراحة! وشاركت بفيلم "أفريكانو" ويا أحمد السقا. سنة 2002 شفناها بفيلم "مافيا". وسنة 2003، شاركت بثلاث أفلام: "من نظرة عين" و"التجربة الدنماركية" و"سهر الليالي". وهذا الأخير، "سهر الليالي"، كان من أبرز أعمالها، دورها كـ'بري' ويا مجموعة كبيرة من النجوم، حقق نجاح مو طبيعي ويا الجمهور والنقاد. بعدين، سنة 2004 بفيلم "خالتي فرنسا" ويا عبلة كامل بدور "بطة"، الفيلم سوّى ضجة. وسنة 2005، شفنا إبداعها بـ"دم الغزال" و"أحلام عمرنا" و"أبو علي" ويا كريم عبد العزيز بـدور "سلمى"، وأصبح من الأفلام التي ارتبط بها الجمهور.

واستمرت منى زكي تقدم أفلام بيها تنوع مو عادي. سنة 2006، كانت بفيلم "عن العشق والهوى" وفيلم "حليم" ويا الراحل أحمد زكي بـدور "نوال". سنة 2007، ويا أحمد السقا بـ"تيمور وشفيقة" كـ"شفيقة" – فيلم جمع كوميديا ورومانسية وأكشن. سنة 2008 شفناها بـ"الدادة دودي" كـشخصيتها الحقيقية، وهالشي كان غريب وحلو. وسنة 2009، بـ"ولاد العم" ويا كريم عبد العزيز وشريف منير، وفيلم "إحكي يا شهرزاد" ويا محمود حميدة. وبـالسنوات اللي بعدهم، قدمت تجارب سينمائية مختلفة مثل "18 يوم" و"أسوار القمر" و"من 30 سنة" و"الصندوق الأسود" و"أصحاب ولا أعز". يعني صدگ مبدعة بـاختياراتها.

وبـالسنوات الأخيرة، منى زكي بقَت موجودة وبقوة. سنة 2024، قدمت فيلم "رحلة 404" ولعبت دور "غادة" ويا محمد فراج ومحمد ممدوح ومحمد علاء وخالد الصاوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم. هالفيلم سوّى ضجة كلش حلوة من النقاد والجمهور، ومنى زكي أخذت جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة بـمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن دورها فيه. كما خاضت تجربة جديدة بفيلم الست الذي جسدت فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن مسيرة اتسمت بالحرص على الأدوار الصعبة والمختلفة.

بس منى زكي مو بس سينما، لا! قدمت أعمال تلفزيونية كسرت الدنيا هماتين. بداياتها كانت بمسلسلات مثل "العائلة" و"ليالي الحلمية الجزء الخامس" و"نصف ربيع الآخر" و"خالتي صفية والدير". وبعدها شفناها بـ"زيزينيا" و"الضوء الشارد" و"جحا المصري". سنة 2006، شفناها بمسلسل "السندريلا" بدور سعاد حسني، وهذا الدور جان يتطلب جهد مو عادي منها حتى تقدم أيقونة الفن المصري. سنة 2013، قدمت مسلسل "آسيا"، وبعدين سنة 2016، بـ"أفراح القبة" بدور "تحية عبده" اللي حصل على إشادات كلش هواية. ومن أقوى نجاحاتها التلفزيونية جان مسلسل "تحت الوصاية" سنة 2023، تناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة، وجذب أداؤها في دور حنان اهتمام الجمهور والنقاد. يعني بكل دور تترك بصمة.

ومحد يكدر ينسى تجاربها بـالمسرح. شاركت بـمسرحيات تخبّل مثل "يا مسافر وحدك" سنة 1998 ويا الراحل نور الشريف، ومسرحية عفروتو سنة 1999 ويا محمد هنيدي، ومسرحية كده أوكيه سنة 2003 ويا أحمد السقا وهاني رمزي وشريف منير وياسمين عبد العزيز. وبالإضافة لكل هذا، شاركت بـأعمال إذاعية هواية، وطلعت بـإعلانات تلفزيونية، وحتى بـفيديو كليب أغنية "ابن الأصول" لنايف الزعبي سنة 1997. يا سلام على هالرحلة الطويلة اللي مليانة إبداع!

شنو أكثر دور لـمنى زكي عجبكم؟ وراها شي بعد لو وصلت القمة بـتقديركم؟