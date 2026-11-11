بعد هجوم مرتضى منصور... إلهام شاهين ترد بـ"السفيه" !

ترفيه

الوضع بين المستشار مرتضى منصور والفنانة إلهام شاهين رجع يشتعل من جديد، بتبادل تصريحات وردود غير مباشرة خلت المتابعين على أعصابهم. منصور، وكالعادة، شن هجوم ثاني على شاهين، وموعد اللقاء المرتقب بيناتهم صار بـ 5 نوفمبر، يرد بيها على كلامها الأخير.

القصة بدت لما إلهام شاهين انتقدت اللي يطلعون بالشارع ويهاجمون الناس، من غير ما يكون عندهم لا برنامج ولا قناة، وكانت تقصد بكلامها منصور اللي انتشر إله فيديو وهو يهاجم نجوم مهرجان الجونة السينمائي 2026، ويشكي على إطلالات الفنانات اللي ظهرن بيها. هي سخرت من انتقاداته، وهذا الشي ما عجب المستشار، وراساً نزل رد مطول على حسابه بفيسبوك.

مرتضى منصور، بأسلوبه المعروف، استعرض تاريخه الطويل ومناصبه العديدة اللي شغلها. ذكر إنه چان رئيس نيابة حوادث شمال القاهرة، ومستشار ورئيس محكمتي العجوزة وبولاق، هذا غير رئاسته لنادي الزمالك لخمس دورات متتالية. يعني يريد يوصل فكرة إنه مو أي شخص يعلق بالشارع، هو شخصية إلها وزنها وتاريخها. ووجه رسالة لإلهام شاهين مليانة سخرية وانتقادات حادة، خصوصاً بعد ما هي سخرت من تعليقاته على إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة.

والغريب إنه منصور مو بس رد، بل حدد موعد لرد علني على إلهام شاهين، گال إنه راح يكون بـ 5 نوفمبر 2026، بعد ما يحضر عرس ابن اللواء محمد عبد الرحمن أحمد. وحتى حدد المكان، فندق سميراميس، وكشف عن رغبته بلقاء الفنانة المصرية هناك، وتحدّاها بگوله: "انتظريني أنتِ يوم 5 نوفمبر إن شاء الله من الشارع أمام فندق سميراميس". كأنما يريد مواجهة علنية وكدام الكل، وهذا الشي زاد من إثارة الجدل.

أما إلهام شاهين، فما كعدت ساكتة، بس ردها چان ذكي وغير مباشر. بعد رسالة منصور اللي بيها هواي انتقادات، نشرت شاهين أبيات شعرية على حسابها بإنستغرام، ورادود مواقع التواصل الاجتماعي فسروها إنها موجهة لمرتضى منصور. الأبيات چانت: "إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخيرٌ من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمداً يموت".

هاي المشكلة بيناتهم مو جديدة، هي بدت أساساً لما المستشار مرتضى منصور هاجم مهرجان الجونة السينمائي، وعدة فنانين من ضمنهم إلهام شاهين، وگال: "أيوه أنا سلفي ومش بتاع كباريهات". وهذا التصريح سوى ضجة كبيرة بالسوشيال ميديا. تزامن هجومه هذا ويا تصريحات إلهام شاهين بندوة بمهرجان الجونة 2026، اللي أثارت جدلاً قوي، خصوصاً بعد ما انتقدت موقف المجتمع من مسرحيتها "المومس الفاضلة".

وچان رد مرتضى منصور على كلامها أقوى، گال: "أنا مش هاقول غير حاجة واحدة بس... أبوها مات مش راضي عنها". وردت إلهام شاهين عليه من دون ما تذكر اسمه.

شاهين دافعت عن مسرحيتها "المومس الفاضلة"، وسخرت من الانتقادات اللي طالتها قبل لا تُعرض المسرحية أو يعرفون تفاصيلها. أشارت إن الفنانة سميحة أيوب قدمت المسرحية بالستينات وحققت نجاحاً هائل،.

من الواضح إن هاي الحوسة بيناتهم مخلصت، وتصريحات مرتضى منصور الجديدة زادت الطين بلّة. يا ترى، إلهام شاهين راح تلتزم بالصمت لو راح نشوف جزء ثاني من الدراما بـ 5 نوفمبر؟