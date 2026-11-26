شنو يصير من يجتمع عرض الأزياء والحفل الغنائي المباشر بحدث واحد؟ هذا هو MadWalk، اللي أطلقته MAD TV في أثينا سنة 2011. ويوم الإثنين، 23 تشرين الثاني 2026، رجع الحدث بنسخته الـ 16.

الفكرة فريدة من نوعها: كل مصمم أزياء يشارك ويا فنان موسيقي. وبنفس الوقت اللي تنعرض بيه التشكيلة على ممشى العارضات، يقدم الفنان أداءه الحي، على نفس المسرح وبنفس اللحظة. كل ثنائي يشارك بهذا العرض خُصص لهاي الليلة بس، ويوفر توزيعات جديدة وميكسات وأغاني كوفر متسمعوها بأي مكان ثاني.

اليوم صار MadWalk أضخم ليلة للأزياء والموسيقى في اليونان: صالة ممتلئة بالكامل بالتذاكر، وهي صالة Tae Kwon Do المغلقة في أثينا، وبث تلفزيوني وطني خاص، ويا كاستنغ مفتوح لاختيار العارضات شارك بيه أكثر من 3,500 متقدم.

شعار هاي السنة كان «كلنا مصنوعون من النجوم» (We are all made of stars).

من أبرز لقطات الليلة كان فستان LEGO Daisy Dress: فستان كوتور مصنوع من 12,000 قطعة LEGO، وعليه 790 وردة تركبت وحدة وحدة بالإيد. الفستان صممته Nora Sarman ويا محترف LEGO المعتمد Balázs Doczy، وانعرض حصرياً باليونان في MadWalk، ولبسته مقدمة الحفل Vicky Kaya.

أما أجواء سحر هوليوود الكلاسيكية فحضرت ويا ماش أب مباشر لأغاني Beyoncé: غنت LILA ميكس يجمع Beyoncé ويا أغنية «Prisencolinensinainciusol» لـ Adriano Celentano، ورافق عرض مجموعة Celia Kritharioti اللي تميزت بالشراشيب والريش وورود الأورجانزا.

وكان ختام الليلة ويا نجمة اليوروفيجن Eleni Foureira، قبل ما تغرق الصالة بالكامل بمطر من قصاصات الورق الملون (الكونفيتي).

MadWalk. حيث تلتقي الموضة بالموسيقى.