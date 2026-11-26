ترفيه

أعلن الفنان أحمد مالك عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم «ليلة باظت خالص»، وأكد أنه استمتع بكل تفاصيل التجربة من لحظة انطلاق التصوير. وخلال تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، كشف مالك أن المخرج خالد منصور كان من أبرز الأسباب التي جذبته للعمل، بالإضافة إلى طبيعة السيناريو الذي وصفه بأنه "مختلف".

وحسب كلام مالك، فإن كواليس الفيلم كانت مليئة بالأجواء الإيجابية والمتعة، وإن فريق العمل استمتع بالتجربة. وأشار إلى أن الفيلم يمزج بين الطابع الكوميدي وتقديم قصة واقعية قريبة من حياة الشباب.

أما بالنسبة للشخصية التي يقدمها، فقد أوضح أحمد مالك أنه يجسد دور شاب عادي يشبه الكثير من الشباب في مصر، كل حلمه هو الزواج، لكنه يجد نفسه فجأة وسط سلسلة من الأزمات والمواقف غير المتوقعة التي تحدث في ليلة زفافه.

وبخصوص أحداث الفيلم، فهي تدور في إطار اجتماعي كوميدي خلال ليلة واحدة فقط. القصة تتبع الشاب «علاء» الذي يستعد للزواج من «رانيا»، لكن خططه تنقلب رأساً على عقب بسبب أزمة مفاجئة يواجهها مع صديقه وابن خالته «محمود»، بعدما تضيع الأموال المخصصة لحفل الزفاف.

وقد احتفل أبطال العمل بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور السينما بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من المشاركين في الفيلم ونجوم الفن.