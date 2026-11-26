ترفيه

نور علي ما كدرت تخفي حماسها بعد ما حضرت حفل فضل شاكر وابنه محمد شاكر في مسرح «الاتحاد أرينا» بأبوظبي. النجمة أشادت بالأجواء الفنية المميزة للأمسية، وبالحضور الجماهيري اللافت والتفاعل الاستثنائي مع الأغنيات.

نور كلت بصراحة: «أنا كنت كتير مبسوطة، متل كل الجمهور الكبير يلي كانت سعادته واضحة من صوته وتفاعله طول الحفل مع أغاني فضل شاكر». ومن الواضح إنها كانت مشتاقة لصوت فضل، وبنفس الوقت ما نسيت تبارك لمحمد شاكر على النجاح اللي ديحققه، وأكدت إنه يستاهل كل هذا التقدير.

وبما إن الأجواء كانت توب، نور أعلنت إنها ناوية تحضر حفلاتهم الجاية، وراح تحرص تكون من أول الحاضرين بكل مرة تتوفر بيها الفرصة. بصراحة، منو بينا ما يحب هيج أجواء موسيقية تجمع بين جيلين على مسرح واحد؟