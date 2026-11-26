ترفيه

طلّت النجمة دانييلا رحمة بإطلالة لفتت الأنظار في الحلقة الثانية من برنامج "Dancing With The Stars" بنسخته اللبنانية، حيث اختارت اللون الأسود ليكون عنوان حضورها بتنسيق يجمع بين الأنوثة والفخامة واللمسات العصرية. دانييلا شاركت تفاصيل هذه الإطلالة من خلال مجموعة صور على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وأكدت من خلالها اهتمامها بالموضة وقدرتها على اختيار تصاميم تعكس شخصيتها.

ابتعدت دانييلا عن الخيارات الكلاسيكية المعتادة، فبدلاً من الفستان الأسود التقليدي، اعتمدت تنسيقاً يتكون من جاكيت مفصل بقصة هندسية مع قطعة داخلية من الدانتيل وتصميم سفلي شفاف بتطريزات سوداء بارزة، وهو ما خلق مزيجاً بين الأناقة والجرأة. الجاكيت كان العنصر الأساسي في اللوك، حيث جاء بقصة عصرية وأكتاف بارزة ومحددة أعطت بنية قوية للجزء العلوي، مع ياقة عريضة وغير متساوية وتفاصيل من الأقمشة المنسدلة هندسياً على الجانبين، مما أضاف طابعاً درامياً للتصميم.

التداخل بين الخياطة الرسمية واللمسات الأنثوية ظهر بوضوح في اختيار قطعة الدانتيل الأسود تحت الجاكيت، مع قصة محددة عند الخصر وتفاصيل غير متساوية أضافت حركة للّوك، وأكملت الأكمام الطويلة هذا التناقض بين القصّة الهندسية القوية والتفاصيل الناعمة. أما الجزء الداخلي، فكان عبارة عن فستان أسود يمتد بشكل مستقيم من الدانتيل المزخرف بتطريزات نباتية بارزة ومساحات شفافة تكشف عن لون البشرة، وتوزعت هذه التطريزات بطريقة فنية منحت التصميم عمقاً وحركة لافتة.

بالنسبة للتفاصيل النهائية، اعتمدت دانييلا تسريحة شعر بني داكن طويل منسدل بتموجات عريضة وناعمة على الكتفين، مما أبرز تفاصيل الجاكيت المكشوف عند الأكتاف. أما المكياج فجاء بأسلوب برونزي دافئ مع تحديد واضح للعينين والرموش وظلال ترابية ناعمة، مع أحمر شفاه نيود وردي. وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ناعمة تمثلت في أقراط متدلية بتصميم هندسي لامع وخواتم بارزة، من بينها خاتم بحجر داكن، لتعطي بريقاً للّون الأسود دون مبالغة في المجوهرات.

بهذا المظهر في الحلقة الثانية من "Dancing With The Stars"، قدمت دانييلا رؤية مختلفة للأناقة المسائية، حيث راهنت على قوة القصة وتنوع الخامات بدلاً من الألوان الصاخبة أو التفاصيل الكثيرة.