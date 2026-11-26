ترفيه

كشف الممثل حسن مالك عن اقتراب تحقيق رغبته في العمل مع شقيقه الممثل أحمد مالك في مشروع فني مشترك. وأكد أن هذا التعاون سيكون من خلال فيلم سينمائي يجمعهما في بطولة جماعية، لكنه فضّل عدم الإفصاح عن تفاصيل القصة أو أسماء المشاركين الآخرين في العمل حالياً.

من الرعب إلى الدافع الفني

تحدث مالك عن تجربته في التصوير ضمن بيئة مختلفة تماماً عما اعتاد عليه، مؤكداً أن الفكرة في البداية أثارت لديه الكثير من التساؤلات والرهبة. ووصف رد فعله الأول بأنه كان خوفاً وتوتراً شديداً، لكنه اعتبر أن هذه المشاعر كانت بمثابة مؤشر جيد لضرورة خوض التجربة، لأن العمل الذي يثير الخوف يعني أنه لامس شيئاً بداخله وحركه.

تطلبت طبيعة الدور من حسن خوض تجربة تصوير شاقة، حيث ظهر في مشاهد وسط أكوام من النفايات وبجوار الخنازير، وذلك في سياق تجسيد حياة سكان حي الزبالين في منطقة منشية ناصر. وأوضح أنه لم يتعامل مع هذه الظروف كعائق رغم المجهود البدني الكبير، مشيراً إلى أن الأيام الأولى من التصوير خُصصت لمشاهد الخنازير ضمن ديكور الأسبوع الأول، وهو ما ساعده على إنهاء الجزء الأكبر من التعب البدني مبكراً والاندماج في التجربة لاحقاً.

مشاعر المشاركة في مهرجان مراكش

عبر مالك عن امتنانه وسعادته بالمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، خاصة وأن ذلك جاء في مرحلة مبكرة من مسيرته. ووصف شعوره بالجمال وهو يرى ثمار عمل بذل فيه هو وفريق العمل من مخرج ومدير تصوير ومهندس صوت مجهوداً كبيراً ووقتاً طويلاً يصل إلى منصة مهرجان بهذا الحجم.

وبالنسبة لزيارته الأولى للمغرب، أكد حسن أنه شعر بألفة كبيرة منذ وصوله إلى مراكش، واكتشف أن القواسم المشتركة بين الشعبين المغربي والمصري كبيرة جداً، وهو ما كان يتوقعه لكنه وجده واقعاً ملموساً على مستوى الشعب بشكل عام.

علاقة طريفة بالدارجة المغربية

كشف مالك أن علاقته بالدارجة المغربية بدأت حتى قبل زيارته للمملكة، وذلك بفضل مساعد المخرج الأول في عمله الذي كان مغربياً. وأضاف ضاحكاً أنه كان يتبادل بعض العبارات المغربية معه خلال فترة التصوير، رغم أنه اعترف بأنه لا يعرف الكثير من الكلمات المغربية ويحتاج لتعلم المزيد.

وفي رسالة وجهها للجمهور المغربي، عبر عن شكره ومحبته للاهتمام الكبير الذي لمسه في تفاصيل البلد، مشيداً بشكل خاص بحب المغاربة للفن السابع والسينما.

كواليس فيلم "في ظلال القاهرة"

يشارك حسن مالك في فيلم "في ظلال القاهرة"، الذي عُرض عالمياً لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش، بحضور المخرجين راني وسالم مصالحة. يتناول الفيلم أحداثاً واقعية مرتبطة بأزمة إنفلونزا الخنازير التي ضربت القاهرة سنة 2009، وكيف أدى قرار إعدام الخنازير إلى اضطراب حياة سكان حي الزبالين في منشية ناصر وتهديد مصدر رزقهم المعتمد على جمع النفايات وإعادة تدويرها.

العمل يجمع نخبة من الممثلين المصريين مثل تارا عماد، وجهاد حسام الدين، وكامل الباشا، وحمزة العيلي، وقد تم تصوير الفيلم داخل الحي وبمشاركة فعلية من سكانه.