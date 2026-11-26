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حصل الفنان آسر ياسين على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو تكريم جاء عن مجمل أعماله وليس عن دور محدد. وبحسب آسر، فإن توقيت الجائزة كان مهماً جداً لأنه جاء تأكيداً على أنه يسير في الطريق الصحيح، ووصف الجائزة بأنها أعادت شحن شغفه وطموحه الفني بشكل جديد.

عن لحظة التكريم، كشف آسر أنه كان ينوي تحضير كلمة مكتوبة ليلقيها، لكنه قرر في النهاية أن يظهر على طبيعته، مما جعل الكلام يخرج منه بسلاسة ودون ترتيب. وأكد أن هذه الجائزة لم تكن في ذهنه أثناء عمله، معتبراً أن الإيمان وحب الناس لهما الأولوية في مسيرته.

بين الورقة والقلم ومغامرة الفن

رغم تخرجه في كلية الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية، إلا أن آسر اختار طريق الفن. وعن علاقة دراسته بتمثيله، يرى أن الورقة والقلم يظهران بوضوح في مرحلة اختيار الأدوار والاتجاه الذي يريد السير فيه، مؤكداً أن كل ممثل له أسلوبه الخاص، وهنا تظهر قيمة الهندسة مع التوكل على الله.

بدأت رحلة آسر الفنية من خلال شغفه بالمسرح في الجامعة، وهو ما لفت أنظار المخرجين إليه، ليبدأ خطواته الأولى في أعمال بارزة مثل "عمارة يعقوبيان" و"الجزيرة". ومع انتقاله لبطولات مطلقة، خاض تحديات متنوعة، من تأليف وحيد حامد في "الوعد"، وصولاً إلى تقديم شخصية "يحيى" في فيلم "رسائل البحر" للمخرج داوود عبد السيد، وهو الدور الذي منحه جائزة أفضل ممثل من مهرجان قرطاج السينمائي.

التلون الفني وشغف المهرجانات

يتميز آسر بقدرته على التنقل بين أدوار مختلفة؛ فظهر كطبيب نفسي في مسلسل "30 يوم"، وشاب متمرد في تراب الماس، كما قدم شخصية عمر بكاريزما خاصة في بـ 100 وش. وكان حاضراً أيضاً في ولاد رزق 3 وقلبي ومفتاحه واتنين غيرنا.

وعن علاقته بمهرجان القاهرة السينمائي، أوضح آسر أن شغفه بالسينما بدأ منذ كان في الثامنة عشرة من عمره، وكان مهتماً ببانوراما الأفلام الأوروبية. وعلاقته بالمهرجان وثيقة جداً لدرجة أنه قدمه أكثر من مرة، وشارك في تقديمه مع فنانين مثل عزت أبوعوف، وحسين فهمي، والسيناريست محمد حفظي. وأضاف أنه دائماً ما يؤجل أعماله من أجل حضور هذا المهرجان الذي يعتبره جزءاً من تكوينه الفني.

أحلام سينمائية وبدايات معقدة

في حديثه عن الفنانة فاتن حمامة، عبّر آسر عن أمنيته لو كان قد شاركها البطولة في أعمالها، وخص بالذكر أفلام إمبراطورية ميم ونهر الحب مع زكي رستم وسيدة القصر.

أما عن اختيار فيلم "رسائل البحر" ليعرض قبل ندوتة في المهرجان، فقد أبدى سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، واصفاً الفيلم بأنه مهم جداً في مسيرته، خاصة وأنه يرتبط ببداياته وبالمخرج داوود عبد السيد، مشيراً إلى أن الدور الذي قدمه في هذا الفيلم كان صعباً ومعقداً للغاية.