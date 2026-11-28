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عبّر الفنان أوس أوس عن إعجابه الكبير بالتجربة الإخراجية للمخرج السعودي سلطان مجدلي في فيلم «كريبتو». وأكد أوس أوس أن مجدلي أظهر قدرة عالية على استيعاب تفاصيل المجتمع المصري وثقافته، واهتمًا واضحًا بكل عناصر العمل السينمائي، بداية من طريقة رسم الشخصيات وصولاً إلى أدق التفاصيل البصرية في الفيلم.

وكشف أوس أوس عن حالة المفاجأة التي عاشها فريق العمل أثناء التعامل مع مجدلي، حيث لم يتوقعوا أن يمتلك هذا القدر من المعرفة العميقة بالتفاصيل المصرية، خاصة وأنه يخوض تجربة إخراج فيلم سينمائي مصري. وأوضح أن الفريق استغرب في البداية كونه مخرجًا سعوديًا، لكنهم اكتشفوا مع انطلاق العمل الفعلي أنه «مصري أكثر منا».

تحضيرات بمستوى «الفيلم المئة»

وبحسب أوس أوس، فإن سلطان مجدلي كان شديد التركيز في تحضيراته، وكان يمتلك معرفة واسعة بتاريخ الشخصيات وطبيعة كل فنان يشارك في العمل. وأشار إلى أن المخرج كان مدركًا تمامًا لما يفضله الجمهور في أداء كل ممثل، وهذا الفهم انعكس بشكل مباشر على طريقة تعامله مع الشخصيات وتوجيهه للأبطال خلال التصوير.

وأضاف أن المخرج لم يترك أي تفصيلة صغيرة تمر دون اهتمام، حيث ركز بدقة على اختيار الألوان والملابس، والتفاصيل المرتبطة بالشكل الخارجي للشخصيات، وصولاً إلى كافة العناصر البصرية التي ساعدت في بناء كل شخصية وتقديمها بصورة متكاملة أمام الكاميرا. هذا المستوى من الدقة في التنفيذ والتحضير جعل فريق العمل يشعر وكأن سلطان مجدلي يمتلك خبرة إخراجية تمتد لعشرات الأفلام، لدرجة أنهم شعروا بأنه يقدم فيلمه السينمائي المئة، وليس مجرد تجربة جديدة في السينما المصرية.

قصة «كريبتو» بين المافيا والكوميديا

أما عن أحداث فيلم «كريبتو»، فهي تدور في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق. تبدأ القصة بـ زعيم مافيا يتعرض لإصابة خطيرة، تدفعه لإعادة التفكير في مصير ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل نحو 30 عامًا، فيقرر التواصل معهما واستدعاءهما بعد كل هذه السنوات من الغياب.

ويظهر الشقيقان، أحمد وكريم، وهما يعيشان حياة بسيطة جدًا؛ حيث يعمل أحمد مصففًا لشعر السيدات، بينما يحاول كريم احتراف السرقة وتدبير أموره المادية، لكنه يفتقر للمهارة الكافية لتحقيق النجاح في هذا المجال. ومع وصول أخبار والدهما، يظن الشقيقان أن هذه الفرصة هي المخرج لتغيير حياتهما والهروب من دائرة الفقر، لكنهما يجدان نفسيهما فجأة في قلب عالم المافيا، ومن هنا تبدأ سلسلة من المطاردات والمواقف الكوميدية والمفاجآت غير المتوقعة، حيث يعتمد الفيلم على المفارقات الناتجة عن انتقال الأخوين من حياتهما البسيطة إلى عالم الجريمة والعصابات.

ليلة العرض الخاص ونجوم العمل

وكان صناع فيلم «كريبتو» قد احتفلوا بالعرض الخاص للعمل مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في سينما أركان بمدينة الشيخ زايد. شهد الحفل حضور مجموعة من نجوم الفن والشخصيات العامة والإعلاميين، من بينهم السفير أسامة بن أحمد النقلي، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان علي ربيع الذي حرص على تهنئة أبطال وصناع العمل.

كما حضر العرض الخاص كل من ويزو، ووليد عبد الغني، وسارة سلامة، وإسلام إبراهيم، ومصطفى بسيط، ورباب طارق، بالإضافة إلى الناقد الصحفي السعودي الدكتور عبدالله بانخر وعدد من الإعلاميين. يذكر أن الفيلم يضم نخبة من الفنانين في بطولته، منهم أوس أوس، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، ومحمد محمود، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة.

العمل مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، بينما تولى كتابة السيناريو والحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وبإخراج المخرج السعودي سلطان مجدلي في تجربة سينمائية تجمع نجوم الكوميديا والدراما في إطار من المغامرات والمفارقات.