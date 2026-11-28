ترفيه

منى زكي اختارت تطلع عن المألوف في حفل GQ Middle East Men of the Year 2026 بالقاهرة. بدلاً من الفساتين التقليدية، ظهرت ببدلة سوداء بتصميم كلاسيكي مستوحى من الأزياء الرسمية، بس بلمسات أنثوية حديثة خلت إطلالتها تلفت الأنظار وتجمع بين القوة والأناقة.

تفاصيل البدلة والقصة

البدلة كانت مكونة من جاكيت وبنطال باللون الأسود، والجاكيت كان يتميز بتصميم مزدوج الصف من الأزرار وياقة عريضة مدببة مصنوعة من الساتان اللامع، وهذا الشيء خلق تباين واضح ومميز مع خامة البدلة المطفأة. الجاكيت كان بأكتاف محددة وقصة منظمة جداً، مع فتحة صدر عميقة على شكل حرف V، وهذا التنسيق أعطى الإطلالة طابعاً أنيقاً وجريئاً في نفس الوقت.

أما الحواف اللامعة فكانت موجودة عند الياقة والجيوب، مع أزرار سوداء متناسقة تماماً مع لون البدلة. البنطال كانت قصته مستقيمة وواسعة قليلاً عند الأطراف، وكان ينسدل فوق حذاء أسود مدبب المقدمة، مما أعاد إحياء خطوط البدلات الرسمية الكلاسيكية بلمسة معاصرة تناسب أجواء الحفل.

لمسات الدانتيل والإكسسوارات

الدانتيل كان هو العنصر اللي ميز الإطلالة بشكل كبير، حيث ظهر عند الرقبة بتفاصيل سوداء مزخرفة أضافت نعومة لفتحة الجاكيت. ولم تكتفِ منى بذلك، بل اعتمدت قفازات من الدانتيل الأسود بنقوش نباتية دقيقة تمتد حتى المعصمين مع تصميم يكشف الأصابع.

وبالنسبة للإكسسوارات، كسرت سيطرة اللون الأسود بخواتم كبيرة مرصعة بأحجار ملونة بدرجات الأخضر والأحمر والعنابي، مما أضاف تفاصيل لونية لافتة. كما نسقت معها أقراطاً متدلية ناعمة لضمان التوازن في الإطلالة ومنع ازدحام التفاصيل. هذا الدمج بين القفازات والخواتم البارزة أظهر جمال النقوش الشفافة للدانتيل وأعطى البدلة الرسمية طابعاً أنثوياً وخصوصية بعيدة عن الشكل التقليدي.

الشعر والمكياج

أما بالنسبة للشعر، فاعتمدت منى زكي قصة البوب القصيرة التي تصل إلى محيط الفك والرقبة، مع فرق جانبي وخصلات منسدلة بانسيابية حول الوجه. الأطراف كانت منحنية ببساطة إلى الداخل، مما أعطى الشعر مظهراً مرتباً وناعماً بدون تصفيف مبالغ فيه، وهو ما عكس بساطة وأناقة في آن واحد. هذه القصة ساعدت في إبراز ملامح الوجه بطريقة متوازنة وأضافت روحاً شبابية خفيفة للإطلالة دون أن تفقدها رقيها، كما سمحت بتوضيح تفاصيل الياقة والدانتيل عند الرقبة.

وكتمل اللوك بمكياج دافئ وبشرة موحدة بلمسة مخملية، مع إضاءة ناعمة على الوجنتين وجسر الأنف لإعطاء إشراقة طبيعية. استخدمت ظلال عيون بألوان ترابية وبرونزية مدموجة بعناية، مع تحديد واضح وكثافة ناعمة للرموش لتعزيز عمق النظرة وجاذبيتها. أما الشفاه فكانت بدرجة نيود وردية مائلة للبني مع لمعان خفيف، ليكون المكياج متوازناً ولا ينافس تفاصيل البدلة والإكسسوارات.

بهذا التنسيق بين البدلة السوداء، الدانتيل، الإكسسوارات الملونة، الشعر القصير، والمكياج البرونزي، أكدت منى زكي أن البدلات الرسمية خيار أنيق جداً للمناسبات الكبرى.