ترفيه

ليلى أحمد زاهر شاركت مجموعة صور جمعتها بزوجها الفنان والمنتج هشام جمال، وطلّت بإطلالة شتوية اتسمت بالرقي والفخامة. ليلى اختارت تنسيقاً أنيقاً جمع بين اللون البيج والتطريزات الذهبية، فظهرت بمظهر ملكي لافت.

التفاصيل كانت دقيقة، حيث اعتمدت ليلى فستاناً من القطيفة باللون البيج بتصميم أنيق وتفاصيل مطرزة باللون الذهبي، وهو ما أضاف لمسة من التميز، خاصة أن القطيفة من أكثر الخامات المرتبطة بأزياء الشتاء والسهرات الراقية.

ولإكمال هذا الـ 'لوك' الملكي الذي يجمع بين الدفء والأناقة، نسقت ليلى مع الفستان قطعة من الفرو باللون البيج، مما خلق تناغماً بين درجات اللون البيج والتطريزات الذهبية وأبرز جمال التصميم.

وبالنسبة لاختيارات الموضة في هذا الظهور، فإن القطيفة تمنح الملابس مظهراً غنياً وفخماً، خاصة عند دمجها مع التطريزات الذهبية والإكسسوارات المناسبة، كما أن اللون البيج من الدرجات الهادئة التي تعطي مظهراً راقياً وبسيطاً في نفس الوقت دون مبالغة.

كالعادة، ليلى تحرص على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها الشخصية والفنية، وهذا الظهور الأخير شهد تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم باختياراتها في عالم الموضة.

بصراحة، اللون البيج وية الذهبي والقطيفة خيار ذكي جداً للشتا، واللوك طلع مرتب وراقي وبدون مبالغة.. تتوقعون ليلى راح تستمر بهذا الستايل الهادئ لو ترجع للألوان الجريئة؟