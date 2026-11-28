ترفيه

تستمر التجهيزات حالياً لإطلاق مشروع سينمائي يجمع النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، بهدف إعادة التناغم الفني اللي صار علامة مسجلة بينهم بعد النجاحات التجارية والجماهيرية اللي حققوها بالأفلام اللي جمعتهم بالسنوات الأخيرة.

الخطة الترويجية للعمل راح تبدأ من خلال الكشف عن الملصقات الرسمية ونشر المواد الدعائية على السوشيال ميديا وفي أماكن العرض. القائمون على المشروع يريدون يركزون على تقديم طابع بصري مشوق يبرز التباين بين الكوميديا والحركة، وهي النقطة اللي تميز ثنائية النجمين.

هذا الفيلم يعتبر الفصل الرابع في مسيرة التعاون المشترك بين إمام وصبري، بعد ما أثبتت أعمالهم السابقة، اللي تنوعت بين مغامرات الأكشن والمواقف الكوميدية، قدرتها على جذب شريحة واسعة من العوائل المصرية والعربية لزيارة دور السينما.

طموح صناع العمل هو المنافسة بقوة على صدارة شباك التذاكر بموسم العرض القادم. الرهان هنا على إطار درامي يحافظ على السرعة والإثارة والمفارقات الكوميدية، حتى يتم تعزيز مكانة هذا الثنائي كواحد من أكثر الرهانات الرابحة في شباك التذاكر المحلي والإقليمي.

يا ترى هالمرة راح يتفوقون على أفلامهم السابقة لو تكون مجرد تكرار لنفس الخلطة؟