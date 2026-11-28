ترفيه

البرلمان الأسترالي كرّم الفنان العراقي كاظم الساهر ومنحه درع «كبار المبدعين»، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والعطاء. هذا التكريم إجا تقديراً للأعمال الغنائية والموسيقية اللي قدمها الساهر، واللي تركت بصمة بارزة بوجدان الجمهور العربي.

الخطوة هذي تعكس التقدير للإبداع الفني العربي بشكل عام، وتجي تأكيداً على مكانة الساهر الفنية وإسهاماته في إثراء الأغنية العربية. الساهر قدر يخلي حضوره الفني يتجاوز الحدود الجغرافية، ووصلت أعماله لجمهور واسع في مختلف أنحاء العالم.

طبعاً هذا التكريم يعتبر مصدر فخر واعتزاز للفن العراقي كله، وللثقافة الموسيقية العربية اللي يمثلها كاظم الساهر على مدى عقود من الإبداع والتميز. صراحة، من حق القيصر يرفع راسنا بهيج تكريمات دولية تليق باسمه وبفنه.

تتوقعون اكو فنان عراقي ثاني ممكن يوصل لهذا المستوى من التقدير العالمي؟