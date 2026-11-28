ترفيه

سالفة أغنية فيلم "ليلة باظت خالص" طلعت أغرب مما نتوقع، لأنها بدت من اسم "ضياء ضياء" اللي انذكر بشكل عابر بواحد من مشاهد العمل. أحمد مالك كشف الكواليس وقال إن ويجز هو اللي لقط هذا الاسم وحوله إلى أغنية كاملة.

ويجز شاف الفيلم وعجبه، وبعدين فاجأ كل فريق العمل بالموسيقى اللي جهزها.

الأغنية ما نزلت هيج وبس، بل سبقتها فترة من التشويق الكوميدي اللي بينت الصداقة القوية اللي تربط ويجز وأحمد مالك، وهذا الشيء خلى الجمهور يتفاعل وياهم بشكل واسع.

وبالنسبة لرأيه بالفنان ويجز، مالك يشوف إن وجوده يضيف قيمة لأي مشروع يدخل بيه، ويعتبره من أهم الفنانين بمصر وبالوطن العربي، وإن حضوره صار كبير جداً.

أما عن طبيعة الشغل بيناتهم، فكان الموضوع بسيط وسلس لأنهم أصدقاء بالأساس، ومالك أضاف إن الأغنية حلوة جداً وإنه شخصياً يحبها.