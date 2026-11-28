ترفيه

شريف حسني لعب دور الحارس الشخصي بعالم المافيا بفيلم «كريبتو»، وبمقابلة وية «ليالينا» حچى عن كواليس العمل وتجربته وية حمدي الميرغني ومحمد أسامة «أوس أوس».

شريف وصف تصوير الفيلم بإيطاليا بأنه كان «ممتع جدًا»، لأن فريق العمل كانوا عايشين سوة 24 ساعة، ياكلون ويشربون ويتنقلون بين الفندق وموقع التصوير. وبالنسبة إله، هاي الأجواء كانت أمتع من التصوير بمصر، لأن هناك كل فنان يرجع لبيته بنهاية اليوم.

ووصف تجربته بفيلم «كريبتو» بأنها كانت «جميلة ولذيذة»، ووصف زملائه بالعمل بأنهم «ناس عسل»، وأكد أن الأجواء ظلت ممتعة من أول يوم تصوير لحد ما خلصوا.

وبسؤال افتراضي عن شنو راح يسوي لو صار عنده 20 مليون دولار، شريف حسني قال إنه راح يشتري سيارة حلوة وفيلل، ويفتح مشروع خاص بيه وهو مطعم. بس بنفس الوقت، أكد أن الستر والصحة هم اللي يبقون للإنسان بالنهاية، وهم أهم من الفلوس.

وبالنسبة لشغله الجاي، كشف شريف إنه يستعد لمسلسل جديد، بس ما انطى أي تفاصيل عنه.

فيلم «كريبتو» حاليًا معروض بدور السينما بمصر والوطن العربي، وهو من بطولة حمدي الميرغني ومحمد أسامة «أوس أوس»، وبمشاركة باسم سمرة وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ومحمد محمود وبسنت أبو باشا وشريف حسني وناجي شحاتة، وإخراج سلطان مجدلي.

يا ترى لو صار عندكم 20 مليون دولار، تفتحون مطعم مثل شريف لو عندكم مخططات ثانية؟