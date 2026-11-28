ترفيه

اختارت الفنانة ليلى زاهر تطلع بإطلالة جمالية تدمج بين الرقي الكلاسيكي واللمسات العصرية في حفل GQ Middle East Men of the Year 2026 اللي صار بالقاهرة. ليلى اعتمدت تنسيق متناغم جداً مع فستانها الفاخر اللي كان لونه شمبانيا، حتى تعكس أجواء هوليوود القديمة عن طريق مكياج ناعم وتسريحة شعر مصقولة، وهذا الشيء انطى حضورها توازن ورقي لفت الأنظار، وبينت اهتمامها بالجمال الهادئ اللي يجمع الفخامة والبساطة بصورة أنثوية مناسبة لهيج مناسبة رفيعة.

تفاصيل تسريحة الـ Sleek Hair

بالنسبة للشعر، ليلى اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة، والي يسموها 'Sleek Hair'. الشعر كان مسحوب للخلف بعناية فائقة وبملمس أملس ولامع، وتثبتت الكعكة بشكل أنيق بمؤخرة الرأس. اللي ميز التسريحة هو الفرق الجانبي المحدد، وهذا الشيء انطاها طابع كلاسيكي أكثر وساعد على إبراز ملامح وجهها بشكل ناعم ومتوازن.

التسريحة كانت نظيفة جداً وخالية من أي خصلات متطايرة أو تفاصيل عشوائية، وهذا الشيء عزز المظهر المصقول وخلّى جمال الوجه والرقبة يبرز، خصوصاً مع ياقة فستانها المنسدلة والعالية. وبصراحة، الكعكة المنخفضة هي الخيار الأذكى لإطلالات السهرة لأنها تعطي مظهر راقي وتسمح بتفاصيل الفساتين المطرزة والمجوهرات تظهر بدون ما تتداخل وياها، وبنفس الوقت تعتبر خيار عملي وعصري للمناسبات الرسمية.

مكياج نيود بلمسة مخملية

أما المكياج، فكان التركيز فيه على إبراز جمال البشرة بلمسة مخملية مضيئة ومظهر طبيعي ومتجانس. التغطية كانت ناعمة، واستخدمت ليلى البرونزر الدافئ حتى تضيف بُعد لملامح وجهها، مع بلاشر وردي ترابي خفيف على الخدود انطاها إشراقة هادئة ومريحة.

بمنطقة العيون، اختارت ليلى درجات البيج والبني الفاتح حتى تتماشى ويا ألوان الإطلالة العامة، وسوت تحديد رفيع عند خط الرموش العلوي حتى تبرز شكل العين بدون ما تعتمد رسمة حادة أو ثقيلة. وكملت جمال عيونها برموش طويلة وكثيفة، مع الحفاظ على حواجب ممتلئة وممشطة بأسلوب طبيعي يتماشى ويا صيحة المكياج الهادئ. وبالنسبة للشفايف، استخدمت أحمر شفاه نيود مائل للبني الدافئ مع تحديد واضح، وأضافت طبقة لمعان شفافة انطت الشفاه مظهر أكثر امتلاءً وحيوية.

تفاصيل الفستان والإكسسوارات

كل هذه الاختيارات الجمالية اندمجت ويا فستان طويل باللون الشمبانيا، اللي كان يتميز بتطريزات غنية بالخرز والترتر الذهبي والفضي، وياقة منسدلة وأكمام طويلة، مما انطى الإطلالة حضور يجمع الرقي والأنوثة. ليلى أضافت شال فرو عاجي انطا لمسة كلاسيكية دافئة للمشهد، وعززت الفخامة بحقيبة ذهبية مرصعة بالكريستال ومجوهرات فخمة، ومن ضمنها خاتم الزمرد.

بصراحة، التنسيق كان عبارة عن لوحة متكاملة من الأناقة المتقنة، حيث تناغمت كل التفاصيل البصرية لتعكس ذوقاً راقياً واهتماماً دقيقاً بكل عنصر. وبهذا الستايل، قدرت ليلى زاهر تجمع بين تسريحة الشعر الأنيقة والمكياج الدافئ، لتقدم إطلالة سهرة تستلهم جمال هوليوود الكلاسيكي بأسلوب هادئ ومتوازن.

تتوقعون ليلى راح تستمر بستايل الـ Sleek Hair لو ترجع للشعر المنسدل؟