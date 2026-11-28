ترفيه

درة قررت تطلع عن المألوف وتدمج بين الستايل الرجالي الرسمي والأنوثة الطاغية في حفل GQ Middle East Men of the Year 2026 اللي صار بالقاهرة. الفنانة اختارت تصميم أسود من توقيع المصمم اللبناني Jean-Louis Sabaji، وكان التصميم مستوحى بالكامل من البدلات الرجالية الرسمية بس بلمسات لامعة وتفاصيل جريئة، وهذا الشيء خلى حضورها لافت ومختلف عن الكل، وكأنها تريد تكول إن الرقي ممكن يجي بصورة مبتكرة وبعيدة عن الفساتين التقليدية.

تفاصيل الفستان: توكسيدو بروح أنثوية

الفستان كان طويل وبقصة مستقيمة تنزل لحد الأرض، وبالنسبة للتصميم فكان يعتمد على أكتاف محددة وأكمام طويلة تنتهي بأساور بيضاء عريضة وبها أزرار صغيرة تشبه تفاصيل القمصان الرسمية. المصمم اعتمد أسلوب الـTuxedo وحوله إلى فستان سهرة يجمع بين حدة الخطوط الكلاسيكية واللمعان اللي يناسب أجواء الحفلات الكبرى.

أبرز قطعة بالتصميم كانت الياقة البيضاء المغلقة، اللي اجت وياها ربطة عنق سوداء قصيرة مرصعة بالخرز والترتر. والمميز هنا هو استخدام التول الشفاف اللي أحاط بالياقة وكان مزين بتطريزات كثيفة من الكريستال والخرز الفضي، والزخارف استمرت على منطقة الصدر بشكل لامع، وهذا الشيء خلى الفستان غني بالتفاصيل لدرجة إن درة ما احتاجت تلبس عقد حتى تكمل اللوك.

الجرأة بالفستان ما وقفت هنا، لأن التصميم كان يتضمن صف أزرار سوداء من الأمام، وفتحة جانبية مرتفعة تبدأ تقريباً من منتصف الفخذ، وهذا التفصيل انطى حرية بالحركة وكشف عن الساق. أما الحذاء فكان أسود بكعب عالٍ، وبيه أشرطة ملتفة حول القدم والكاحل ومرصعة بالفصوص البراقة اللي ضافت لمسة من الفخامة.

إكسسوارات ناعمة وشعر انسيابي

بالنسبة للإكسسوارات، درة كانت ذكية جداً وما رادت تشتت الانتباه عن تفاصيل الصدر وربطة العنق، فكتفت بخواتم ماسية بارزة ومتعددة من Ferozah Jewellery، وهذا الاختيار حافظ على توازن الإطلالة ومنعها من أن تكون مزدحمة بالتفاصيل عند منطقة الرقبة.

تسريحة الشعر كانت من توقيع Richard El Boustany، واللي اختار يترك شعر درة الطويل منسدل بانسيابية وبفرق وسطي، مع خصلات متدرجة حول الوجه. التسريحة كانت ناعمة ومستقيمة وبحجم طبيعي عند الجذور، وهذا التناقض بين بساطة الشعر وحدّة خطوط البدلة انطى لمسة أنثوية هادئة تكسر جمود التصميم الرسمي.

لون الشعر البني الشوكولاتي الداكن كان واضح جداً تحت الإضاءة وبيه تدرجات خفيفة انطته حيوية، وبساطة التصفيف خلت كل التركيز يروح لتفاصيل الفستان والياقة المرصعة بالكريستال.

مكياج جريء وألوان متناغمة

المكياج كان بلمسة خبيرة التجميل منى جمال، اللي ركزت على بشرة مخملية بتغطية متقنة وتحديد واضح لعظام الوجه باستخدام درجات ترابية دافئة على الخدين. أما العيون فكانت مركز القوة بالظلال البنية والسموكي، مع آيلاينر أسود مجنح وكحل داخل العين ورموش كثيفة خلت النظرة تبدو أوسع وأكثر حدة.

أما الضربة القاضية باللوك فكانت أحمر الشفاه الأحمر المطفأ، اللي انطى لملامح درة حضور قوي وجريء، وجاء متناسق تماماً مع طلاء الأظافر الأحمر الداكن. هذا المزيج بين الأسود والأبيض واللمسات الحمراء رجعنا لأناقة البدلات الكلاسيكية بس بروح عصرية تناسب سهرة فنية.

الحفل اللي استضافته القاهرة لأول مرة في استوديو سمارة بوسط البلد مساء الأربعاء 25 نوفمبر، شهد حضور نخبة من نجوم الفن والثقافة والرياضة والإعلام، وكانت درة واحدة من أكثر الشخصيات اللي لفتت الأنظار بقدرتها على اختيار أزياء تواكب المناسبات الكبرى بأسلوب متفرد.

برأيكم، هل نجحت درة بدمج الستايل الرجالي مع الفستان، لو كان اللوك "أوفر" زيادة عن اللزوم؟