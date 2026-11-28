ترفيه

سوتها أصيل هميم وحولت أغنيتها المشتركة وية أخوها علي هميم إلى لحظة حية خيالية كدام الجمهور، بعد ما فاجأها علي بطلته على المسرح وهو يغني وياها «ما تهزني»، وصار بينهم تبادل غنائي خلى الحضور يتفاعلون وبقوة خلال حفلها بالرياض.

هاي اللحظة صارت بمركز الملك فهد الثقافي مساء الجمعة 27 نوفمبر، ضمن ليالي «فوكالي»، بحفلة كانت مخصصة لأعمال أصيل الغنائية وجمعت جمهور العاصمة السعودية. البرنامج مال الأمسية جان مرتب على 18 أغنية من رصيدها، خلطت بيها بين اللون العراقي والأغاني الخليجية والعاطفية، ومن بيناتهم أغاني «سر الحياة» و«يشبهك قلبي» و«المفروض» و«على طاري الزعل» و«عشان العشرة»، بالإضافة لمجموعة أعمال ثانية ثبتت وجودها عند الجمهور العربي.

طلة علي هميم كانت خاصة لأن الأغنية اللي غنوها هي نفسها التعاون الرسمي اللي جمعهم بـ «ما تهزني» والي صدرت بشهر سبتمبر 2025. الأغنية عبارة عن حوار غنائي باللهجة العراقية يدور حول الانفصال وتجاوز علاقة عاطفية، كتب كلماتها عصام كريم ومصطفى حسين، ولحنها غسان الشامي، وتولى سيف سليم توزيعها. وبهاي المناسبة، تحول اللقاء على المسرح لفرصة حتى يرجعون يقدمون الدويتو بصوتهم مباشرة للناس.

أصيل حالياً مستمرة بنشاطها وبإصدارات تتنقل بين اللهجات والألوان الموسيقية؛ فبيوم 17 نوفمبر أطلقت أغنية «دبي» بمشاركة الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، وهذا التعاون الجديد يقوي حضورها بالأغنية الخليجية. وبنفس العام قدمت أغنية «وشكالي» اللي كانت أول تجربة لها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان جمانة جمال، بالإضافة لأغاني «كتبت من الشعر» و«عشان العشرة» اللي رجعت بيها للهجة العراقية والخليجية.

اجتماع أصيل وعلي على مسرح الرياض هو تكملة لتعاونهم الفني اللي ما وقف عند التسجيلات وبس، لأنهم سابقاً جمعتهم جلسات وأعمال موسيقية، وصولاً للدويتو الرسمي «ما تهزني». وبهالطريقة، الأغنية طلعت من شاشات الموبايلات والمنصات وصارت مشاركة حية، وكانت وحدة من أبرز لحظات حفلة أصيل بليالي «فوكالي».

يعني الدويتو العائلي دائماً يجي بطعم مختلف، تفتكرون منو أكثر ثنائي فني عراقي يضبطها على المسرح؟